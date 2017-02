Sucul de rodie, medicament folosit de mii de ani

În ultima perioadă, majoritatea specialiștilor în nutriție recomandă sucurile verzi proaspete, pline de nutrienți și vitamine. Însă, pentru a fi sănătos, sucul nu trebuie să fie neapărat verde, cu mult spanac, sau frunze verzi. De mii de ani, avem la îndemână un fruct folosit încă din antichitate pe post de medicament: rodia. Sucul de rodie are nenumărate proprietăți benefice pentru sănătate, printre care se numără prevenția cancerului, întărirea imunității și a fertilității.

1. Conține antioxidanți. Semințele de rodie îți iau culoarea roșu intens de la polifenoli, niște sumbstanțe cu rol antioxidant, astfel că sucul de rodie conține mai mulți antioxidanți decât multe alte sucuri. Are de trei ori mai mulți antioxidanți dect vinul rou și ceaiul verde. Antioxidanții înlătură radicalii liberi, protejează celulele și reduc înflamația.

2. Conține vitamina C. Sucul de la o singură rodie are aproape jumătate din doza recomandată zilnic de vitamina C. Cel mai bine este să beți suc natural, nu din comerț, pentru că atunci când e procesat, vitamina C se pierde.

3. Ajută digestia. Sucul de rodie reduce inflamația în intestine și îmbunătățește digestia. Poate ajuta persoanele care suferă de boala Crohn, colita ulceroasă sau alte boli inflamatorii digestive. Atenție însă, uneori, sucul de rodie poate accentua scaunele moi, diareea, astfel că până la calamarea simptomelor, este bine să îl consumați cu prudență.

4. Previne artrita. Flavonoizii din sucul de rodie reduc inflamația care contribuie la instalarea artritei și la deteriorarea cartilajelor.

5. Protejează inima. Sucul de rodie este considerat cel mai bun suc pentru inimă. Protejează inima și arterele, pentru că ajută fluxul sanguin și menține arterele eleastice și subțiri. De asemenea, încetinește depunerea plăcilor de colesterol pe pereții arterelor. Atenție însă, sucul de rodie poate interacționa cu statinele, medicamente folosite pentru tratarea tensiunii arteriale, așa că întrebați medicul înainte de a consuma, dacă aveți probleme cu tensiunea.