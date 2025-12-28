24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h 

Cod galben

În același interval, de duminică ora 10.00 până luni ora 10.00, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit. Temporar, vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea viteze de 50...70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de

3...8 cm.

În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10...20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h.

Cod portocaliu

Începând de duminică, ora 10.00, până luni la ora 2.00, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70...90 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

În Carpații Meridionali la altitudini de până la 1700 m, precum și în nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m, va fi viscol puternic și vizibilitate foarte redusă, iar vântul va avea viteze de 90...100 km/h.

Cod galben

O altă avertizare Cod galben va intra în vigoare luni la ora 10.00 și va expira la ora 23.00.

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60...85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor atinge 90...120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul

teritoriului.

(sursa: Mediafax)