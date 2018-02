Eşti la dietă, mergi la sală şi nu slăbeşti? Unde greşeşti

Curele de slăbit sunt frustrante atât pentru că nu mâncăm chiar ce ne dorim şi nici nu vedem rezultatele rapid. De cele mai multe ori, din cauza unor greşeli minore, nu reuşim să mişcăm cifrele de pe cântar multă vreme chiar dacă ţinem o dietă şi mergem la sală. Dormim prea puţin, ciugulim prea mult între mese, nu ne lucrăm toţi muşchii, toate sunt greşeli care ne vor împiedica să slăbim.

Multe femei cad în capcana abdomenelor zilnice. Vor un abdomen plat şi atât. Ei bine, abdomenele executate zilnic nu le vor aduce rezultatele dorite şi nici nu vor slăbi. Pentru un corp armonios şi sănătos trebuie să depunem efort. Adrian Bogdan, antrenor de box şi fitness

Nu te înfometa!

Răbdare este cuvântul de bază când vine vorba de o cură de slăbit. Rezultatele nu vin peste noapte şi nici nu vom avea acelaşi parcurs pe toată perioada. Dacă totuşi nu apar rezultatele, atunci ar trebui să ne revizuim strategia de slăbit. „Atunci când ne apucăm de o dietă şi facem şi mişcare, rezultatele din prima săptămână pot fi spectaculoase, dar nu sunt neapărat relevante. În primă fază, scăpăm de apa din organism, abia apoi vine lupta grea cu grăsimile. Un ritm normal de slăbit nu ar trebui să fie mai mare de 1 kilogram pe săptămână pentru a ne menţine sănătoşi. Organismul este foarte complex şi nu-l putem păcăli aşa uşor. Dacă nu dormim suficient astfel încât să-i dăm momentele necesare de refacere, atunci procesul de slăbit va fi mult mai greu. O altă greşeală majoră care blochează procesul de slăbit este înfometarea. Prin înfometare, metabolismul va fi forţat să consume tot mai puţine calorii aşa că procesul de slăbit va fi blocat complet. Trebuie să mănânci, dar inteligent”, spune Adrian Bogdan, antrenor de box şi de fitness.

TOP GREŞELI

Te înfometezi

Ciuguleşti prea mult între mese

Nu dormi suficient

Nu îţi antrenezi tot corpul

Faci aceleaşi exerciţii fizice zilnic

Nu mănânci la aceleaşi ore

Nu te hidratezi

În topul greşelilor făcute frecvent de cei care vor să slăbească se mai numără nerespectarea orelor de masă şi hidratarea necorespunzătoare. Orele de masă ar trebui să fie cam aceleaşi în fiecare zi. Dacă azi mănânci micul dejun la ora 8.00 şi mâine abia la 12, atunci îţi vei da peste cap organismul. Metabolismul trebuie învăţat cu noile valori calorice şi cu un program cât de cât stabil. Specialiştii spun că pentru rezultate optime ar trebui să mănânci aproximativ 40% din aportul caloric total al zilei până în ora 12, prânzul şi gustarea de după-amiază ar trebui să fie tot 40%, iar cina este cea mai săracă în calorii, reprezentând 20% din aportul caloric total al zilei. Pentru o schemă simplă, indicat este să iei micul dejun până în ora 10.00, prânzul până în ora 15.00, iar cina nu mai târziu de ora 20.00, mai spun specialiştii. Masa de seară trebuie să fie cu cel puţin 3-4 ore înainte de culcare.

Hidratarea este alt punct esenţial care nu trebuie ignorat. Pe lângă faptul că dacă nu bem suficientă apă, ne vom simţi mai obosiţi, apatici, somnoroşi, dar ne vom pune piedici şi în dietă. Organismul foloseşte apa pentru disoluţia hranei, dar şi pentru metabolizarea şi asimilarea ei.

Ai grijă la gustările dintre mese

Dacă nu mai mâncăm dulciuri şi nu bem sucuri acidulate, nu înseamnă neapărat că mâncăm corect. Trebuie să stabilim cu atenţie ce şi cât putem mânca. Uneori pe lista alimentelor sănătoase se află şi unele cu un aport caloric ridicat care ne pot păcăli. „E sănătos să mâncăm fructe şi este important să le avem incluse în dieta zilnică, dar cu grijă. Să nu uităm că şi fructele sau unele legume pot avea multe calorii şi conţin zaharoză, fructoză şi alte zaharuri. Dacă mâncăm un fruct în plus, luăm o linguriţă de unt de arahide în plus – care este foarte sănătos, dar trebuie mâncat cu măsură – dacă mai ronţăim o mână de nuci, mai mâncăm o banană etc. uite aşa se strâng caloriile şi nu o să avem rezultatele dorite. În mintea noastră spunem că mâncăm alimente permise şi sănătoase şi apoi ne frustrăm că nu avem rezultate”, mai spune Adrian Bogdan.

Lucrează-ţi tot corpul

O altă greşeală pe care o fac mulţi când vine vorba de mişcare este să nu-şi lucreze toate grupele musculare şi să nu alterneze exerciţiile. Unii merg la sală doară să alerge pe bandă şi se aşteaptă la rezultate spectaculoase. La un moment dat, organismul se va obişnui cu această modalitate de a face mişcare şi te va „sabota”. În mod normal, ar trebui să faci 3-4 antrenamente pe săptămână şi fiecare să lucreze altă grupă musculară. La 3-4 săptămâni ar trebui să-ţi „şochezi” organismul şi să schimbi intensitatea antrenamentelor. „Unii merg la sală şi nu se mai dau jos de pe bandă, alţii îşi forţează braţele, alţii se prefac că fac mişcare, să nu spună că nu au făcut nimic. Trebuie să fii implicat în acest proces şi să întrebi un specialist dacă nu te pricepi. Fiecare antrenament diferit este important şi nu este în niciun caz o pierdere de timp. Abdomenul se lucrează foarte bine şi când executăm exerciţii pentru picioare sau trunchi”, mai spune antrenorul.

Dacă vezi că nu ai rezultate, nu renunţa. Revizuieşte-ţi strategia de slăbit şi identifică greşelile pe care le faci. Din moment ce le vei corecta, vei ajunge la rezultatele dorite. Nu uita că este nevoie de răbdare şi perseverenţă.

