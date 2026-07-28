Președintele FIFA, Gianni Infantino, chemat în fața Congresului SUA din cauza legăturilor cu Trump

Raskin i-a scris lui Gianni Infantino și a cerut FIFA să furnizeze orice documente și comunicări legate de cadouri, plăți sau beneficii acordate lui Trump și asociaților săi, precum și jurnalele de vizitatori pentru spațiul de birouri al FIFA din Turnul Trump, pe care l-a achiziționat anul trecut, potrivit The Guardian. Comisia a solicitat, de asemenea, ca Infantino să participe la un interviu.

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Relația lui Infantino cu Trump a fost supusă unor analize amănunțite în perioada premergătoare Cupei Mondiale din această vară. În decembrie, la tragerea la sorți a Cupei Mondiale de la Washington, Trump a primit un „premiu FIFA pentru pace” nou creat. FIFA și- a deschis biroul în Turnul Trump din centrul Manhattanului în iulie anul trecut.

În timpul Cupei Mondiale, Trumpl-a sunat pe Infantino pentru a face presiuni asupra unei revizuiri a suspendării controversate cu cartonaș roșu a atacantului american Folarin Balogun înainte de meciul americanilor din optimile de finală împotriva Belgiei. FIFA a anulat într-adevăr suspendarea lui Balogun, dar circul politic a aruncat o umbră asupra echipei SUA și a atras furia altor echipe și asociații din întreaga lume.

Alături de liderii Canadei și Mexicului, Trump i s-a alăturat lui Infantino la ceremonia de premiere a trofeului Cupei Mondiale, după ce Spania a învins Argentina în finală. Cei doi, care au urmărit împreună finala într-o secțiune de scaune luxoase cu geamuri, au fost întâmpinați cu huiduieli din partea publicului de pe stadionul din New York, New Jersey, când au intrat pe teren.

Scrisoarea prevede termenul limită de 9 august pentru furnizarea documentelor solicitate și programarea interviului. Raskin nu are puterea de a-l obliga pe Infantino să se prezinte, având în vedere că democrații nu dețin majoritatea în Cameră, decât dacă obține sprijinul republicanilor.

Interacțiunile FIFA cu guvernul SUA nu s-au încheiat odată cu Cupa Mondială din această vară. Se așteaptă ca SUA să fie gazda principală a Cupei Mondiale feminine din 2031, iar succesul turneului din acest an i-a determinat pe mulți să speculeze că Cupa Mondială masculină din 2038 ar putea fi găzduită de SUA.

Luni, Infantino a folosit un mesaj pe Instagram pentru a-și denunța criticii, acuzându-i că răspândesc ură și instigă la narațiune falsă. El a lăudat Cupa Mondială drept un succes.

(sursa: Mediafax)