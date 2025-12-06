Cristalul norocos al fiecărei zodii. Piatra care oferă vindecare și confort

Berbec — Carneol

Berbecul excelează în acțiune și decizii îndrăznețe, carneolul sporind această energie. Stimulează încrederea și motivația, fiind piatra ideală pentru zilele în care doriți să vă valorificați focul interior fără a vă epuiza.

Taur — Cuarț roz

Taurul reprezintă confortul, frumusețea și dragostea constantă, făcând din cuarțul roz o potrivire ideală. Această piatră roz moale aduce calm și căldură, amintindu-vă să încetiniți ritmul și să prețuiți momentele speciale din viața voastră.

Gemeni — Citrin

Gemenii se dezvoltă datorită curiozității și ideilor strălucite, iar citrinul ajută la menținerea acestei energii. Este renumit pentru claritate, optimism și flexibilitate mentală - exact impulsul de care Gemenii au nevoie atunci când jonglează cu mai multe gânduri simultan.

Rac — Piatra Lunii

Racul și piatra lunii se completează reciproc. Oferă echilibru emoțional și sporește intuiția, ajutând Racii să aibă încredere în vocea lor interioară fără a fi copleșiți de sentimentele lor.

Leu — Ochiul tigrului

Încrederea naturală a Leului se combină frumos cu ochiul tigrului, o piatră care sporește curajul și puterea personală. Îl ajută pe Leu să strălucească fără a simți nevoia să performeze pentru nimeni.

Fecioară — Amazonit

Fecioarele se simt adesea împovărate și poartă greutatea lumii pe umeri. Amazonitul ajută la atenuarea acestei poveri prin promovarea calmului, stabilității și a unei comunicări mai clare - în special atunci când Fecioarele se gândesc prea mult.

Balanță — Aventurin verde

Balanța caută constant echilibrul, iar aventurinul verde este cunoscut ca piatra norocului . Atrage armonia și noi oportunități, fiind ideală pentru natura blândă și plină de speranță a Balanței.

Scorpion — Obsidian

Scorpionii posedă o energie profundă, iar obsidianul este o piatră excelentă de împământare care îi ajută să rămână centrați. Energia sa este protectoare și stabilizatoare fiind perfectă pentru transformarea emoțiilor grele în putere.

Săgetător — Ametist

Săgetătorul este curios din fire și caută cunoaștere spirituală. Ametistul completează această curiozitate aducând înțelepciune, sporind intuiția și promovând o minte mai calmă, ajutând Săgetătorul să rămână deschis fără a se dispersa.

Capricorn — Cuarț fumuriu

Capricornii muncesc din greu, uneori prea mult, iar cuarțul fumuriu ajută la curățarea dezordinii mentale. Le împământează energia, reduce stresul și creează spațiu pentru mai multă răbdare și perspectivă.

Vărsător — Labradorit

Vărsătorul posedă o minte unică, iar labradoritul sporește această magie. Este o piatră a inspirației, creativității și ideilor proaspete - companionul ideal pentru un semn zodiacal care gândește mereu spre viitor.

Pești — Acvamarin

Există într-o lume bogată în emoție și imaginație, iar acvamarinul oferă o claritate liniștitoare. Această piatră frumoasă îi ajută să-și exprime adevărul cu blândețe și să aibă încredere în intuiția lor fără a se simți copleșiți, potrivit parade.com.