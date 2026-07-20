Ai văzut o cârpă albă la geamul unei mașini? Semnul care poate indica o problemă

În mediul online au apărut numeroase interpretări potrivit cărora un astfel de obiect ar putea indica o situație de urgență sau faptul că pasagerii au nevoie de ajutor.

Totuși, este important de precizat că acest gest nu reprezintă un semnal oficial prevăzut în legislația rutieră și nu este recunoscut ca un cod universal de autoritățile de circulație.

Semnal de ajutor

Ideea că o cârpă albă ar putea transmite un mesaj de avertizare provine din încercarea unor șoferi de a atrage atenția atunci când se confruntă cu o problemă și nu pot utiliza alte metode de comunicare.

În anumite situații, un conducător auto poate recurge la semnale improvizate pentru a cere sprijin, mai ales dacă vehiculul este oprit într-un loc neobișnuit sau apare o situație care necesită intervenția altor persoane.

Cu toate acestea, semnificația unei cârpe albe poate varia în funcție de context, zonă sau persoana care recurge la acest gest. Nu există o regulă care să stabilească faptul că un astfel de semn indică în mod obligatoriu o urgență.

Citește și Ce nu trebuie să lași NICIODATĂ în mașină în zilele de caniculă. Pericolul e mai mare decât crezi

Ce trebuie să faci

Specialiștii recomandă ca șoferii care întâlnesc un autoturism oprit pe marginea drumului sau o persoană care pare că are nevoie de ajutor să evalueze situația înainte de a interveni.

Dacă există indicii privind o urgență medicală sau un pericol imediat trebuie apelat numărul unic de urgență 112.

O cârpă albă atârnată la geamul unei mașini nu înlocuiește triunghiurile reflectorizante, luminile de avarie sau alte semnale prevăzute de legislația rutieră, dar poate reprezenta, în anumite cazuri, un indiciu că cineva încearcă să atragă atenția asupra unei probleme, notează spynews.ro.