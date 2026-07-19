Ce nu trebuie să lași NICIODATĂ în mașină în zilele de caniculă. Pericolul e mai mare decât crezi

Copiii și animalele, cei mai vulnerabili la temperaturile din mașină

Cel mai important avertisment vizează siguranța copiilor mici și a animalelor de companie. Organismul unui copil se supraîncălzește mult mai repede decât cel al unui adult, iar starea lui de sănătate se poate agrava în doar câteva minute petrecute într-o mașină fierbinte. Specialiștii atrag atenția că un copil nu trebuie lăsat singur în mașină nici măcar pentru scurt timp, indiferent de motiv. Aceleași reguli stricte se aplică și animalelor de companie, care nu ar trebui lăsate niciodată nesupravegheate într-un vehicul, mai ales în perioadele de caniculă, când temperatura din interior poate deveni rapid insuportabilă și periculoasă pentru viața lor.

Obiectele banale care se pot transforma în pericole reale

Pe lângă riscurile legate direct de sănătatea oamenilor și a animalelor, există și o serie de obiecte comune care, expuse la căldură extremă, pot provoca pagube sau chiar accidente. Tuburile de deodorant, de exemplu, se pot deforma sub acțiunea temperaturilor ridicate, iar conținutul lor sub presiune devine extrem de instabil, existând riscul unei explozii. Brichetele reprezintă un alt pericol frecvent întâlnit în torpedourile mașinilor: la căldură mare, acestea pot ceda, provocând deteriorări ale parbrizului sau ale bancetelor din interior. Gelul antibacterian, folosit tot mai des în ultimii ani, conține la rândul lui substanțe care, sub acțiunea temperaturilor ridicate, pot face ca recipientul să explodeze.

Apa îmbuteliată, un risc la care puțini se gândesc

Deși pare cel mai firesc lucru să ținem o sticlă de apă în mașină pe caniculă, experții recomandă precauție. Apa păstrată în sticle de plastic de unică folosință, lăsată ore în șir la temperaturi ridicate, poate deveni un mediu propice pentru înmulțirea bacteriilor, mai ales dacă recipientul a fost deja deschis. În plus, unele materiale plastice conțin BPA, o substanță chimică ce poate migra în lichid atunci când temperatura crește semnificativ. Un aspect mai puțin cunoscut este acela că lumina soarelui, concentrată prin sticla transparentă, poate genera, în anumite condiții, chiar și un risc de incendiu. Recomandarea specialiștilor este simplă: apa să fie ținută în recipiente reutilizabile, păstrate departe de radiația directă a soarelui.

Ochelarii de soare și crema cu SPF, afectați de temperaturile ridicate

Un alt obicei des întâlnit este acela de a lăsa ochelarii de soare pe bordul mașinii, la vedere. Problema este că razele solare, concentrate prin parbriz, pot topi sau deforma ramele din plastic, iar deformarea poate duce la fisurarea lentilelor, distrugând astfel o pereche de ochelari bună. Nici crema de protecție solară nu scapă de efectele căldurii. Mulți șoferi obișnuiesc să țină un tub de cremă cu SPF în torpedou, însă temperaturile ridicate pot altera ingredientele active ale produsului, reducându-i eficiența. Practic, crema își pierde din capacitatea de protecție trecută pe ambalaj, motiv pentru care este indicat să fie păstrată într-un loc răcoros din casă și luată cu tine doar atunci când ai nevoie de ea.

Medicamentele și bateriile externe, printre cele mai sensibile la căldură

Căldura extremă poate afecta serios și medicamentele lăsate în mașină. Majoritatea tratamentelor obișnuite trebuie păstrate la o temperatură constantă, de regulă între 15 și 25 de grade Celsius, însă în interiorul unui autovehicul expus la soare, aceste valori pot fi depășite cu mult și rapid. Substanțe precum insulina sunt deosebit de sensibile, iar căldura poate distruge ingredientele active din orice tip de medicament, de la analgezice obișnuite, precum paracetamolul sau ibuprofenul, până la tratamente speciale, esențiale pentru anumiți pacienți.

Un pericol adesea ignorat este reprezentat de bateriile externe pentru telefoane. Deși majoritatea oamenilor iau telefonul cu ei atunci când coboară din mașină, acestea rămân frecvent uitate în interior. În condiții de căldură extremă, riscul ca o baterie externă să se supraîncălzească și să devină periculoasă crește semnificativ. Recomandarea specialiștilor este ca acest tip de dispozitive să fie păstrate departe de radiația directă a soarelui, de exemplu în portbagaj, ferite de lumină.

Precauție simplă, dar esențială pe timp de caniculă

Valurile de căldură pot transforma o mașină parcată la soare într-un veritabil cuptor în doar câteva minute. Recomandarea autorităților este clară: orice obiect care poate fi afectat de temperaturi extreme trebuie scos din mașină și depozitat într-un loc răcoros, ferit de soare. Nu în ultimul rând, atenția trebuie îndreptată în primul rând spre siguranța copiilor, a persoanelor vârstnice și a animalelor de companie, care nu trebuie lăsate niciodată singure într-un vehicul închis. Specialiștii avertizează că, atunci când temperatura corpului unui copil ajunge la 40 de grade, organele interne încep să cedeze, iar la 41,6 grade riscul de deces devine real. Un gest simplu de prevenție, precum verificarea interiorului mașinii înainte de a pleca, poate face diferența într-o zi de caniculă.