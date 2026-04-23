Datele recente arată o contracție semnificativă a cotei de piață. Producătorul de la Mioveni înregistrează scăderi pe linie, de la producție până la vânzări, pe fondul unei competiții tot mai agresive și a scăderii puterii de cumpărare.

Scăderea producției Dacia

În luna martie, Dacia a coborât la o coă de piață de 18%, față de nivelul constant de circa 30% menținut în ultimii 20 de ani. În primul trimestru, înmatriculările s-au situat la circa 5.000 de unități, mult sub nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Reprezentanții industriei confirmă tendința descendentă. Radu Stoica, producător de scaune auto, indică o reducere anticipată a ritmului de producție, de la 1.350 la aproximativ 1.150 de vehicule pe zi. În paralel, oficialii din sector atrag atenția asupra presiunii crescânde venite din Asia.

Concurența mașinilor chinezești

Constructorii chinezi câștigă teren rapid, mizând pe prețuri semnificativ mai mici, cu până la 30% sub nivelul competitorilor europeni, și pe o ofertă tot mai diversificată.

„Sunt din ce în ce mai multe modele care apar pe piaţă. Este o concurenţă din ce în ce mai acerbă. Dacă vorbim de vehicule, suntem pe o scădere şi observăm o scădere accentuată faţă de anul trecut. Peste 20%”, avertizează Adrian Sandu, secretar general al ACAROM, pentru obsrvatornews.ro.

Efectul în lanț al declinului Dacia

Declinul Dacia are efecte în lanț asupra întregului ecosistem industrial. Furnizorii locali de componente resimt direct reducerea comenzilor și ajustările de producție.

Într-o fabrică din Pitești, unde se produc componente din plastic pentru Ford și Dacia, vânzările au scăzut cu până la 20% față de anul precedent.

Presiunea financiară determină măsuri dure în industrie, inclusiv reduceri de personal. Antreprenorii avertizează că lipsa comenzilor și costurile operaționale ridicate fac dificilă menținerea actualelor capacități.

Costuri ridicate la energie

În plus, producătorii reclamă costurile ridicate ale energiei — gaze și electricitate — semnificativ peste media europeană, ceea ce le afectează competitivitatea.

Deși România are resurse semnificative de gaze și electricitate, măsurile dezastruoase ale autorităților afectează grav industria, agricultura și nivelul de trai.

Sectorul auto, care susține aproximativ 200.000 de locuri de muncă în România, ar avea nevoie de măsuri de sprijin pentru a traversa această perioadă critică.