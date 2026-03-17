Amenzi prin poștă pentru viteză: Primul oraș din România care a introdus radarele fixe

La Timișoara au început testele pentru noul mecanism iar primele amenzi ar putea fi trimise în perioada următoare, potrivit stiripesurse.ro.

Radarele conectate la sistemul e-Sigur

Noile echipamente vor funcționa prin intermediul platformei e-Sigur, gestionată de Poliția Română. Spre deosebire de situația anterioară, când camerele existente nu puteau fi utilizate pentru sancțiuni, noile radare sunt compatibile cu sistemul informatic al Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Dispozitivele urmează să fie verificate metrologic, după care vor deveni complet operaționale. Acestea sunt deja instalate în două intersecții din oraș, unde vor fi testate în prima etapă.

Prin noul sistem, șoferii surprinși că încalcă regulile de circulație nu vor mai fi opriți în trafic, ci vor primi amenda direct la domiciliu, prin poștă.

Reacții în rândul șoferilor

Introducerea radarelor fixe a stârnit reacții diferite în rândul conducătorilor auto. Unii consideră măsura necesară, invocând frecvența ridicată a depășirilor de viteză în trafic.

Alți șoferi privesc însă schimbarea cu reținere, în special în contextul în care sistemul nu a fost funcțional până acum, iar noile reguli presupun o atenție sporită la respectarea limitelor de viteză.

Indisciplină rutieră

Datele autorităților locale indică un nivel ridicat de abateri în trafic. În Timișoara sunt înregistrate lunar aproximativ 20.000 de treceri pe culoarea roșie a semaforului.

Viceprimarul Ruben Lațcău a declarat că lipsa unor măsuri eficiente de control a contribuit la amplificarea fenomenului de indisciplină rutieră.

Posibilă extindere a sistemului

Autoritățile iau în calcul extinderea sistemului și în mai multe zone aglomerate ale orașului, în funcție de rezultatele testelor inițiale.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de creștere a siguranței rutiere și de reducere a numărului de accidente.