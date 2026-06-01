Primăria Constanţa trimite turiştii către alte destinaţii

Ambele categorii sunt afectate de aglomerația din oraș, care va fi infernală în weekend, după închiderea unei porțiuni din bulevard. Localnicii nu vor mai putea circula cu mașinile personale prin oraș, iar turiștii care vor trece prin Constanța în weekend vor pierde ore întregi în trafic, în loc să se bucure de vacanță. Și hotelierii din Mamaia au avut de suferit, chiar în prima zi a minivacanței de Rusalii, din cauza unei astfel de decizii a Primăriei Constanța, care a închis Bulevardul Mamaia. Turiștii veniți la cazare nu au putut ajunge la hoteluri, au fost zeci de rezervări anulate și peste 3 ore de așteptare în mașini și în autocare, din cauza blocajului decis pentru desfășurarea unei competiții de triatlon. Cei mai mulți turiști afectați de această situație au spus că de acum înainte vor merge în Bulgaria.

La Constanța, Bulevardul Tomis se închide în fiecare weekend din sezonul estival, devenind pietonal pe tronsonul cuprins între Capitol și Miga, la solicitarea unui ONG. Ideea de a „reda” bulevardele pietonilor face parte din „politicile verzi” internaționale și a fost adoptată în principalele orașe din România, pentru a se alinia curentului.

Constănțenii și turiștii care aleg litoralul românesc se întreabă, însă, de ce mai era nevoie de încă o porțiune din centrul orașului pentru promenadă, deși Constanța are una foarte generoasă, pe malul mării, în zona cazinoului proaspăt renovat, care merge până în portul turistic. Aici e mult spațiu verde, sunt băncuțe, zone amenajate pentru trecători, terase, până la roata mare de pe malul mării. Ideea de blocare a circulației autovehiculelor i-a enervat mai ales pe constănțeni, care sunt la un pas de a organiza proteste, la fel ca în alte orașe turistice din Europa. Dacă se elimină turismul din Constanța, consecințele vor fi grave pentru economia locală.

Dar primarul municipiului Constanța a dat mai multe declarații în legătură cu turismul din oraș și din stațiunea Mamaia (pe care o administrează), arătând că nu înțelege necesitatea acestei activități economice despre care a spus că nu aduce suficient de mulți bani la bugetul local.

Hotelierii cred că decizia s-a luat pentru a se distruge stațiunea

Hotelierii care tocmai au fost afectați de închiderea circulației auto pe Bulevardul Mamaia, la începutul weekendului de Rusalii, cred că Primăria Constanța a luat această decizie intenționat, cu scopul de a le distruge afacerile, pentru că evenimentul dedicat ciclismului se desfășura și până acum, fără să blocheze circulația.

„Primăria își bate joc de noi în continuare. Am mesaje și de la colegii mei. S-a organizat un concurs de triatlon și în loc să se facă pe benzile de circulație din mijloc, așa cum s-a făcut în anii trecuți, s-a blocat toată circulația. Nici măcar turiștii nu au avut acces la cazare. Am avut autocare blocate care nu puteau să intre la hotel, de pe bulevard. Unii și-au lăsat bagajele în capătul stațiunii și au venit pe jos. Au fost turiști care au stat 3 ore blocați în autocar, pentru că nu au fost lăsați să intre la hotel, pentru cazare. Noi am avut 15 anulări. S-au enervat oamenii și au renunțat. După ce că nu avem soare și a plouat puțin, toți turiștii erau furioși și înjurau. Nu se poate face așa ceva! Toate intrările la hoteluri erau blocate. Eu am făcut două ore de la intrarea în stațiune până la hotel și nu mi-au dat voie să intru. A trebuit să merg până în capătul stațiunii și să mă întorc pe partea cealaltă a străzii. Cred că au făcut-o special, pentru că vor să distrugă Mamaia. Am sunat la primărie și nu răspundea nimeni, am sunat la OMD (Organizația de Management al Destinației – n.r.), dar mi s-a spus că ei nu știu nimic. Nu am avut cu cine să vorbim, iar turiștii ne-au spus că vor merge la bulgari”, a declarat Nicolae Bucovală, vicepreședinte FPTR, pentru Jurnalul.

Mesaje disperate între hotelierii care nu-și puteau primi turiștii

Între hotelieri au circulat toată ziua mesaje, toți fiind șocați de haosul pe care l-a creat Primăria Constanța. „Întreaga stațiune Mamaia este blocată pe două benzi spre Năvodari, cele de lângă bordură, nu de pe mijloc, de organizarea triatlonului Hero. Ambuteiajul este acum de la Rex până la giratoriul de intrare în Mamaia. Sute de turiști și angajați sunt blocați. Vă rog să adresați, dacă sunteți de acord, o plângere, marți, către Consiliul Local și Poliție, pentru blocarea greșită a benzilor. Au mai fost organizate astfel de competiții în Mamaia, dar nu s-au blocat total hotelurile de pe partea cu marea. Pe aleea de la noi sunt blocate Iaki, Venus, Riviera și Astoria. Așteptăm 3 autocare și sute de turiști care vor fi blocați în ambuteiajul produs de acest concurs organizat defectuos. Turiștii, chiar dacă ajung în dreptul hotelurilor, nu pot intra”, le scria celor din conducerea FPTR un hotelier adus la disperare de situația creată sâmbătă dimineață, când își aștepta turiștii. Toți cei care încercau să ceară intervenția primăriei pentru a debloca bulevardul s-au lovit de aceeași problemă: nu era de găsit nimeni, nu aveau cui să mai ceară sprijin și nici măcar nu aveau cui să se plângă de situația creată, pentru că nu răspundea nimeni la telefon.

Hotelierii din stațiunea Mamaia sunt speriați că își vor pierde turiștii pe termen lung, din cauza haosului din acest weekend de Rusalii, pentru că toți au primit de la turiști același tip de mesaje: „mergem în Bulgaria!”. „Erau mașini din multe județe blocate. Cu vremea de acum și cu acest blocaj, acei oameni nu mai calcă în Mamaia în următorii 5 ani... Din păcate, atât s-a putut și de această dată”, este mesajul altui hotelier afectat de situație.

În timp ce blochează activitatea hotelurilor de la malul mării, Primăria Constanța coordonează activitatea OMD-ului care primește foarte mulți bani pentru a promova turismul. Pe litoral sunt nu mai puțin de 4 astfel de organizații care dispun de bugetele de promovare, deși problemele care alungă turiștii vin chiar de la autoritățile locale, iar banii sunt cheltuiți degeaba. Cea mai mare parte a bugetului pentru promovare provine exact din taxele și impozitele plătite de hotelieri – atât din taxa de stațiune, cât și din celelalte taxe și impozite care ajung la bugetul local.

Patronii hotelurilor spun că au fost sabotați de primării și prin autorizațiile de construire care s-au dat pentru ridicarea a zeci de blocuri în care apartamentele sunt închiriate mai mult la negru, încurajându-se evaziunea fiscală și o formă de turism care nu aduce bani la bugetul local, în timp ce ei plătesc cele mai mari taxe și impozite.

