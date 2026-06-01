Haos total pe aeroporturile din Europa! Cozi infernale de peste 3 ore și avertismentul de urgență al liniilor aeriene

Pasagerii care călătoresc prin aeroporturile din Uniunea Europeană sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la terminale, după ce noul sistem digital de control la frontieră a început să provoace întârzieri în mai multe state.

Recomandarea vine din partea operatorilor aerieni, potrivit The Guardian. Aceștia avertizează că procedurile suplimentare introduse prin sistemul Entry/Exit System (EES) pot prelungi semnificativ timpul petrecut la controalele de frontieră.

Sistemul EES a înlocuit ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene.

Acesta presupune înregistrarea digitală a intrărilor și ieșirilor din spațiul comunitar. Totodată, sunt colectate date biometrice la trecerea frontierei.

Implementarea a început în octombrie 2025. Sistemul a devenit complet operațional luna trecută.

Yvonne Moynihan, director corporativ al companiei aeriene Wizz Air, a declarat că noile verificări au dus la timpi de așteptare mai mari decât cei anticipați.

Potrivit acesteia, pasagerii ar trebui să ia în calcul sosirea la aeroport cu trei ore înainte de decolare. În mod normal, recomandarea este de două ore.

Moynihan a precizat că situația diferă de la un aeroport la altul. În unele destinații, procesul se desfășoară fără probleme. În altele, în special în Spania, Portugalia și Franța, au fost raportate cozi importante.

Compania aeriană îi sfătuiește pe călători să fie pregătiți pentru perioade mai lungi de așteptare, inclusiv la sosirea în destinație.

Printre recomandări se numără includerea în bagaje a unei baterii externe pentru telefon și a apei, mai ales în perioadele aglomerate.

De asemenea, pasagerii care au zboruri cu escală sunt sfătuiți să lase un interval mai mare între curse.

Asociația aeroporturilor europene, ACI Europe, avertizează că situația s-a agravat în ultimele săptămâni.

Potrivit unui sondaj realizat în 45 de aeroporturi din 20 de state membre ale UE, timpii de așteptare pot ajunge la trei ore și jumătate în perioadele de vârf.

Organizația susține că inclusiv aeroporturi care nu raportau anterior probleme se confruntă acum cu întârzieri.

Săptămâna trecută, poliția franceză a suspendat temporar aplicarea verificărilor EES în portul Dover, după ce mii de turiști au rămas blocați la cozi în condiții de temperaturi ridicate.

Măsura a fost posibilă printr-o clauză din regulamentul european care permite relaxarea temporară a controalelor în situații excepționale.

Comisia Europeană a transmis că noul sistem nu explică singur toate întârzierile raportate.

Potrivit executivului comunitar, procesul de înregistrare a datelor durează, în mod obișnuit, aproximativ un minut pentru fiecare persoană.

Cu toate acestea, autoritățile și operatorii din transportul aerian recomandă pasagerilor să își planifice cu atenție călătoriile în această vară, în condițiile în care noul sistem este aplicat la scară largă în întreaga Uniune Europeană.

(sursa: Mediafax)