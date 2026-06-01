Jurnalul.ro Sport Gheorghe Hagi, realist înaintea meciului cu Georgia: Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   20:00
Captura video/ Selecționerul recunoaște nivelul actual al tricolorilor înainte de Georgia

Selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Tbilisi înaintea primului meci în noul său mandat la echipa naţională, că el şi jucătorii nu sunt "cei mai buni, dar încearcă să devină" şi a subliniat că îşi doreşte victoria în amicalul cu Georgia.

"Mesajul meu pentru jucători a fost: 'Da, se poate'. Iar mai departe, de aici încolo începe munca. Trebuie să începem să urcăm treptele. Nu suntem cei mai buni, dar încercăm să devenim. Trebuie să învăţăm foarte mult, să fim atenţi şi să progresăm. Când vii la echipa naţională trebuie să ai atitudine, să fii concentrat, să arăţi determinare şi să joci cu onoare. Aceste lucruri trebuie să le vedem pe teren. Din partea mea, sigur că trebuie să îi aşez foarte bine în teren, pentru a fi mai buni ca adversarul atât ofensiv, cât şi defensiv. Jucătorii iubesc România, au făcut performanţe cu echipa naţională şi înaintea mea. Sper ca eu să fac ce trebuie, adică să îi fac mai buni", a afirmat el.

"Sigur că am emoţii, pentru că sunt atâţia ani de când nu am mai fost la echipa naţională. Dar când ajung la stadion şi încep lucrurile mă gândesc doar la ce am de făcut. Sper să fiu inspirat în tot ceea ce fac şi să duc naţionala României acolo unde ne dorim toţi. Pentru că toţi ne dorim să avem succes", a adăugat Hagi.

Selecţionerul susţine că Georgia este o echipă care a crescut în ultimii ani şi a avertizat că jucătorii săi trebuie să fie foarte atenţi.

"Georgia este o echipă omogenă, cu experienţă, care a crescut foarte mult în ultimii ani, cu jucători foarte buni şi un antrenor valoros. Este o echipă căreia îi place să aibă mingea şi să atace în viteză. Va trebui să fim foarte atenţi la ambele faze şi să încercăm să ne impunem. Ne interesează victoria în acest meci, absolut. La echipa naţională trebuie să fii pragmatic, să fii concret. Aşa că şi mentalitatea trebuie să fie să joci ca să câştigi. E sfârşit de sezon şi peste tot sunt jucători absenţi. Deci nu suntem doar noi în situaţia asta. Dar eu am mare încredere în toţi pe cei care i-am selecţionat acum. Sunt unii dintre cei mai buni din România. Mâine sper să prindem o zi bună şi să jucăm foarte bine", a explicat tehnicianul.

Georgia trebuie să fie mândră să aibă un jucător precum Khvicha Kvaratskhelia, a spus Gheorghe Hagi.

"Bineînţeles că Georgia are un jucător extraordinar în Khvicha Kvaratskhelia. El joacă la un nivel nemaipomenit. Să câştigi de două ori consecutiv Champions League... este ceva incredibil. Sigur că sunteţi mândri de el. Joacă la PSG, este un număr 10 şi creşte de la an la an. Este unul dintre cei mai buni jucători ai lumii în acest moment. Ca să glumesc, are un singur defect, este dreptaci, nu stângaci", a precizat el.

Echipa naţională a României va disputa două partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat ca selecţioner, cu Georgia, în 2 iunie, de la ora 20:00 (Stadionul Miheil Meshi din Tbilisi) şi Ţara Galilor, în 6 iunie, de la ora 20:45 (Stadionul Steaua din Bucureşti).
AGERPRES

