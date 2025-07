Atuurile electrificatelor MG

O dimineață proaspătă în București, care anticipa un nou cod de caniculă. La sediul MIT Motors era aliniată la start toată familia de hibride MG în frunte cu vedeta HS Hybrid+, plus electricele MG4 și, în premieră, MGS5 EV. Se anunța o aventură pe două patru roți spre inima podgoriilor buzoiene. Drumul dus, pe DN1 spre Ploiești, la volanul noului MG HS Hybrid+. Din momentul în care am pornit motorul – sau, mă rog, din momentul în care „am crezut” că am pornit motorul, pentru că a intrat direct în modul electric și era o liniște aproape nefirească – HS Hybrid+ ne-a salutat cu o cabină care respiră confort. Materiale moi la atingere, un ecran central generos care răspundea prompt la comenzi, și o poziție de condus înaltă. Nu e un interior care să strige lux ostentativ, ci mai degrabă unul inteligent. Adică, tot ce ai nevoie, exact unde trebuie, fără bibelouri inutile care să te distragă de la drum. Primii kilometri, prin traficul aglomerat al ieșirii din Capitală, au fost o demonstrație a eficienței sistemului hibrid. HS-ul jongla imperceptibil între motorul electric și cel pe benzină. Plecări de pe loc silențioase, reprize agile în depășiri scurte și o liniște aproape monahală în coloană. Și aici vine partea interesantă: cu o baterie de 1.8 kWh răcită cu apă și un factor de protecție IP96s, HS Hybrid+ reușește să facă minuni „electrice”.

Consum de diesel

Consumul e bun, combinat ajungând la 5,53 litri/100 km. Traseul pe care l-am făcut a dovedit că cifrele anunțate sunt reale. Asta înseamnă mai puține vizite la pompă și o autonomie un plin care bate spre mia de kilometri. Asta aduce aminte de un diesel de 1,5 litri. Pe măsură ce ne-am îndepărtat de aglomerația urbană și am intrat pe drumul național spre Ploiești, HS Hybrid+ a început să-și arate și latura sportivă. Puterea maximă combinată ajunge la 224 CP, iar cuplul este demn de un diesel, de 250 Nm. Sprintul de la 0 la 100 km/h se face în doar 7.9 secunde, iar viteza maximă ajunge la 168 km/h, mai mult decât decentă pentru un SUV conceput pentru „momente de calitate alături de familie”. Evident, nu e o rachetă, dar nici nu e o mașină care să te facă să plângi de plictiseală. Cutia de viteze automată, un DCT cu 7 trepte, schimba rapoartele lin și fără ezitări, aproape ca un valet impecabil. Suspensia e perfect calibrată pentru drumurile noastre. Absoarbe denivelările cu o decență britanică, dar fără să se simtă moale sau barca. Oferă un echilibru bun între confort și control, permițându-ți să abordezi virajele cu încredere, fără să te simți ca o minge de ping-pong într-un pahar. Direcția este precisă, cu o greutate suficientă încât să-ți ofere feedback-ul necesar, fără să fie obositoare la drum lung. Odată ajunși în zona viticolă a Buzăului, pe drumurile serpuitoare dintre dealurile domoale acoperite de vii, HS Hybrid+ s-a simțit acasă. Era suficient de agil pentru a se strecura printre viile îngrijite și suficient de confortabil pentru a absorbi orice surpriză apărută în asfalt. Vederea panoramică de la bord este superbă, mai ales când ești înconjurat de verdele luxuriant al viilor. Am oprit de câteva ori pentru a admira peisajul și pentru a face câteva poze cu HS-ul strălucind în soare printre vii. Prețul de lansare pleacă de la 30.490 de euro cu TVA, fără tichet Rabla.

Întoarcerea

După o după-amiază dedicată explorării universului Licorna, dar opriți de la degustare de băuturi alese, că deh, aveam de făcut și un drum de întoarcere, a venit momentul celuilalt nou-venit: MGS5 EV. Când am urcat la volanul electricului am fost impresionat de spațiul interior. Deși este un SUV din segmentul B, se simte mult mai mare la interior, mulțumită platformei MG Modular Scalable și designului inteligent al bateriei, care este integrată perfect în podea grație înălțimii de doar 11 cm. Patru adulți stau confortabil, fără senzația de claustrofobie. Și portbagajul de 453 de litri este mai mult decât generos pentru un SUV compact. Am pornit spre autostradă printre coline pline de viță-de-vie. Liniștea la bord este, pur și simplu, uluitoare. Singurele zgomote sunt cele ale vântului și un ușor foșnet al anvelopelor. Nu există zgomot de motor, vibrații, nimic. E o experiență aproape zen. Am simțit că putem purta o conversație șoptită chiar și la 130 km/h.

Baterie mare, sprint puternic

MGS5 EV, în versiunea cu bateria de 64 kWh, oferă o putere considerabilă de 231 CP. Asta îi permite un sprint de la 0 la 100 km/h demn de o sportivă, în doar 6.1 secunde. Indiferent de versiune, accelerația instantanee a motorului electric este pur și simplu adictivă. Apeși pedala și MGS5 EV te catapultează înainte cu o liniaritate care îți taie respirația. Nu există schimbări de trepte, nu există ezitări. E o forță continuă, aproape supranaturală. Depășirile se fac cu o lejeritate uimitoare, transformând o manevră care uneori poate fi stresantă într-o experiență relaxantă.

La viteze de autostradă, MGS5 EV se simte stabil și sigur. Direcția este precisă, iar suspensia absoarbe denivelările cu o ușurință remarcabilă. Însă unde MGS5 EV își arată cu adevărat geniul este în viraje strânse, și-am prins câteva pe colinele buzoiene. Datorită centrului de masă mai apropiat de asfalt, ruliul este minim, aproape inexistent. Mașina rămâne plată, aderentă și incredibil de sigură. Este o senzație aproape de cea a unei mașini sport. Sistemul de frânare, dezvoltat în parteneriat cu Continental, este puternic și progresiv, oferind o senzație de siguranță absolută; un frânat de la 100 km/h se realizează în doar 35.5 metri. Și, bineînțeles, un ESP de ultimă generație, tot de la Continental, completează pachetul, făcându-l pe MGS5 EV mai sigur și mai stabil ca niciodată. Datorită structurii sale de înaltă rezistență, MGS5 EV a fost cotat cu 5 stele în toate sistemele de teste, inclusiv Euro NCAP, ceea ce ne-a oferit o liniște suplimentară la drum lung.

Fără „range anxiety”

Desigur, întrebarea care stă pe buzele tuturor când vine vorba de mașini electrice îl reprezintă autonomia și timpul de încărcare. Drumul de întoarcere a fost o bună ocazie de a testa asta. MGS5 EV s-a descurcat admirabil. Cu bateria de 64 kWh, autonomia declarată este de 480 km, iar în testul nostru pe autostradă, chiar și la viteze mari, bateria a rezistat cu brio. Am monitorizat constant consumul și am fost impresionați de eficiența sa, chiar și în aceste condiții. Nu am avut nicio clipă senzația de „range anxiety”. Și, dacă totuși ar fi fost nevoie de o reîncărcare rapidă, MGS5 EV se mândrește cu o capacitate de încărcare rapidă de la 10 la 80% în doar 28 de minute, dacă dai de o priză de 150 kW DC. La o mufă de 50 kW DC, trebuie să treci de la cafeaua de juma de oră la cumpărături de o oră și-un sfert pentru aceeași încărcare.

Tehnologia la bordul MGS5 EV este la fel de impresionantă ca și cea de pe HS Hybrid+. Ecranul tactil de 12,8 inchi este rapid și intuitiv, iar instrumentarul digital de 10,25 inchi îți oferă toate informațiile de care ai nevoie, într-un mod clar și concis. Conexiunea wireless la Apple CarPlay și Android Auto funcționează impecabil, transformând mașina într-un hub multimedia pe roți. Am putut să navigăm, să ascultăm muzică și să răspundem la apeluri fără să ne luăm ochii de la drum. Plus, încărcătorul wireless pentru telefon e o binecuvântare – gata cu cablurile încurcate! Prețul, fără Rabla, pleacă de la 33.900 de euro cu TVA pentru varianta cu baterie de 49 de kWh și ajunge la 39.900 cu TVA pentru Exclusive și bateria de 64 kWh.





Avantaje

hibridul, soluția momentului

MGS5, raport bun preț/performanță

automobile verzi

Dezavantaje

mai scumpe în raport cu motorizările clasice

reticență față de made in China

o marcă nouă în România

6,1 secunde până la sută, sprintul lui MGS5

994,5 km autonomia lui HS HEV+ cu un plin

224 cai, puterea combinată a hibridului

