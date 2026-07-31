Horoscop de weekend, 1-2 august 2026: Racii trăiesc emoții intense, iar Leii sunt vedetele perioadei

În plus, suntem încă sub influența Lunii Pline din Vărsător de zilele trecute, așa că lucrurile încep să se așeze de la sine pentru mulți dintre voi. Cele mai vizate zodii ale weekendului sunt Leul, care se bucură din plin de sezonul lui — încredere, vizibilitate, "acum sau niciodată" — și Peștii, chemați să proceseze emoțional tot ce s-a întâmplat recent, cu blândețe față de ei înșiși.

Berbec — Ai energie de dat și de împrumutat, dar weekendul ăsta cere direcție, nu viteză. Nu te grăbi să bifezi tot; alege un singur lucru și fă-l bine.

Taur — Perioadă de recoltat liniștit ce ai semănat în ultimele luni. Rămâi ancorat, nu te lăsa scos din ritm de graba altora.

Gemeni — Mintea ta e ascuțită și pornită spre ceva ce chiar merită urmărit. Un proiect lăsat neterminat în iulie își găsește acum finalul firesc.

Rac — Emoțiile sunt intense, iar nevoia de a comunica deschis e mai mare ca oricând. Familia și prietenii rămân aproape, mai ales în momentele neașteptate.

Leu — E weekendul tău, în toate sensurile. Vizibilitatea și încrederea sunt la cote maxime — arată-te așa cum ești, fără să te temi că vei fi neînțeles.

Fecioară — Relațiile înfloresc prin răbdare, nu prin soluții rapide. Ascultă mai mult, vorbește mai puțin, iar echilibrul vine de la sine.

Balanță — Weekend bun pentru mici îmbunătățiri de rutină, care aduc rezultate vizibile mai repede decât crezi. Nimic dramatic, doar progres constant.

Scorpion — Instinctul tău e ghidul cel mai bun acum. Ai încredere în ce simți și pregătește-te discret pentru ce urmează.

Săgetător — Învățarea, călătoria și lărgirea orizonturilor sunt temele weekendului. O experiență nouă, oricât de mică, te ajută să crești.

Capricorn — Confortul te cheamă — și de data asta chiar merită să-l accepți. Relaxare, ritm mai lejer, fără vinovăție.

Vărsător — Ești încă sub reflectoarele Lunii Pline din zodia ta. Reorganizarea vieții pe care ai simțit-o necesară capătă acum contur clar.

Pești — Weekend introspectiv, cu Luna în casa ta. Retrage-te din ce te copleșește, fii tandru cu tine și lasă emoțiile să se așeze fără presiune.

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