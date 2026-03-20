BMW a prezentat noul i3. 900 km autonomie

Modelul va înlocui practic rolul Seriei 3 în era electrică și marchează începutul unei noi etape pentru constructorul german. Noul BMW i3 este construit pe o arhitectură complet nouă, dedicată propulsiei electrice, și promite performanțe și eficiență superioare.

Autonomia estimată poate ajunge până la aproximativ 900 de kilometri, iar sistemul de 800V permite încărcări rapide, recuperând autonomie semnificativă în doar câteva minute. La nivel tehnologic, modelul introduce o generație nouă de sisteme digitale, inclusiv conceptul Panoramic Vision și o arhitectură bazată pe unități de calcul avansate care gestionează funcțiile vehiculului.

Designul păstrează ADN-ul BMW, dar vine cu un limbaj stilistic modern și minimalist. La debut, noul i3 este disponibil într-o singură versiune și anume i3 50 xDrive. Vorbim despre două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, care oferă în total 469 de cai putere și 645 Nm cuplu. Producția noului i3 este programată să înceapă în 2026, la uzina din München.

Modelul va avea un rol esențial în ofensiva electrică BMW, compania pregătind lansarea mai multor modele din familia Neue Klasse în anii următori.