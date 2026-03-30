Ce trebuie să știe șoferii care vor să monteze instalații GPL la mașină

Instalațiile GPL pentru autovehicule sunt admise în România doar dacă producătorii au obținut certificarea de la RAR, iar montajul este realizat în unități autorizate, anunță Registrul Auto Român Oficial.

După instalare, proprietarul sau reprezentantul legal trebuie să se programeze la RAR pentru înscrierea modificării în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

Pentru efectuarea modificării în CIV, este necesar să se prezinte la RAR certificatul de garanție al instalației, declarația de conformitate eliberată de unitatea care a efectuat montajul și manualul utilizatorului final sau instrucțiunile de utilizare ale instalației. Documentele trebuie să conțină datele service-ului, seria de identificare a autovehiculului și datele de identificare ale instalației montate.

La prezentarea la RAR se verifică dacă montajul este corect realizat și se face o verificare a emisiilor poluante la funcționarea cu benzină și la funcționarea cu GPL.

Nu vor fi omologate instalațiile montate în service-uri neautorizate sau cu componente improvizate.

Șoferii sunt sfătuiți să se adreseze și Direcției Generale Permise de Conducere și înmatriculări pentru actualizarea certificatului de înmatriculare.

Conducerea unui vehicul cu instalație neomologată poate duce la reținerea talonului, amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Lista unităților autorizate pentru montarea instalațiilor GPL este disponibilă pe site-ul RAR. Autoritățile recomandă informarea din surse de încredere despre cum funcționează instalațiile GPL și să nu le confundați cu cele care funcționează cu GNC.