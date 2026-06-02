A murit generalul Costică Voicu, fost șef al Poliției Române și rector al Academiei de Poliție. Avea 74 de ani

Cine a fost Costică Voicu, fostul șef al Poliției Române care a format generații întregi de ofițeri

Generalul Costică Voicu, una dintre figurile marcante ale sistemului de ordine publică din România, a murit la vârsta de 74 de ani. Fost inspector general al Poliției Române și fost rector al Academiei de Poliție, acesta a avut o carieră îndelungată în serviciul instituțiilor de aplicare a legii și al învățământului de specialitate.

Anunțul decesului a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne, dar și de organizații reprezentative ale polițiștilor, care au transmis mesaje de condoleanțe și au evidențiat contribuția pe care generalul a avut-o la formarea mai multor generații de ofițeri.

Mesajul transmis de Ministerul Afacerilor Interne

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne au reacționat după aflarea veștii și au subliniat rolul important pe care Costică Voicu l-a avut atât în conducerea Poliției Române, cât și în dezvoltarea învățământului de profil.

„Am primit cu tristeţe vestea că generalul Costică Voicu, fost inspector general al Poliţiei Române şi fost rector al Academiei de Poliţie, a trecut la cele veşnice. Personalitate marcantă a sistemului de ordine publică şi a învăţământului de profil, a contribuit la formarea şi îndrumarea a numeroase generaţii de poliţişti, lăsând în urmă o moştenire profesională deosebită. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace!", este mesajul transmis de către Ministerul Afacerilor Interne.

Moartea sa marchează dispariția uneia dintre personalitățile care au influențat semnificativ evoluția instituțiilor de ordine publică în perioada postdecembristă.

Omagiu din partea Asociației Internaționale a Polițiștilor

Și Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA România) a transmis un mesaj de rămas-bun pentru fostul său lider, evidențiind activitatea desfășurată de acesta în cadrul organizației timp de peste două decenii.

„Preşedinte al IPA România timp de peste două decenii, în perioada 1992-2018, domnul general Costică Voicu şi-a pus în mod decisiv amprenta asupra dezvoltării organizaţiei, contribuind la transformarea acesteia într-un reper pentru cei care poartă uniforma şi într-un model de bune practici recunoscut la nivel internaţional. Profesionalismul, experienţa şi devotamentul său vor rămâne repere pentru cei care i-au urmat exemplul, dar şi în istoria secţiei noastre".

Mesajul reflectă influența pe care generalul a avut-o în comunitatea polițiștilor, atât la nivel național, cât și internațional.

De ce boală suferea?

Conform surselor MEDIAFAX, generalul Costică Voicu se lupta de mai mult timp cu un cancer. Starea sa de sănătate s-a agravat brusc la începutul săptămânii. Luni, acesta a intrat în comă și a fost transportat de urgență de către familie la spitalul Serviciului Român de Informații.

În ciuda eforturilor depuse de medici, acesta a încetat din viață marți.

Miercuri, la ora 19:00, la capela Academiei de Poliție va avea loc slujba stâlpilor. Joi, de la 12:45, cortegiul funerar va pleca de la sediul Academiei de Poliție către Cimitirul Ghencea 3, unde la 14:00 va avea loc slujba de înmormântare.

Cine a fost Costică Voicu

Costică Voicu s-a născut în noiembrie 1951, în județul Ialomița. De-a lungul unei cariere întinse pe mai multe decenii, a ocupat unele dintre cele mai importante funcții din sistemul de ordine publică din România.

Între 1996 și 1997 a condus Poliția Română din poziția de inspector general, într-o perioadă de transformări importante pentru instituție. Ulterior, între anii 2000 și 2008, a fost rector al Academiei de Poliție, unde a avut un rol esențial în pregătirea și formarea viitorilor ofițeri.

Activitatea sa academică a fost una amplă. Generalul Costică Voicu a fost autor sau coautor al unui număr impresionant de manuale, cursuri și lucrări de specialitate utilizate în domeniul pregătirii profesionale a polițiștilor.

De asemenea, de-a lungul anilor, a coordonat lucrările de doctorat ale mai multor personalități publice care ulterior au fost acuzate de plagiat, aspect care a atras atenția opiniei publice și a generat dezbateri privind standardele academice din perioada respectivă.