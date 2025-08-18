Relansarea Daciei Logan. Schimbări pentru piața auto din Rusia și Iran

Prima generaţie a modelului Dacia Logan este repusă în producţie într-o versiune adaptată, destinată pieţei iraniene, sub denumirea Pars Nova.

Noul model, cunoscut intern sub codul P90, va fi echipat cu un motor aspirat de 1.6 litri, în patru cilindri, care dezvoltă 111 cai putere și un cuplu maxim de 150 Nm. Transmisia va fi manuală, cu cinci trepte, sau automată, cu șase trepte.

Dotările Pars Nova

Spre deosebire de Loganul original, Pars Nova va avea cu o serie de dotări moderne, printre care un ecran central pentru sistemul infotainment, un afișaj combinat digital și analog al instrumentarului de bord, sistem de control al stabilităţii și tracţiunii, geamuri electrice și alte echipamente care să răspundă cerinţelor clienţilor actuali.

Pe lângă piaţa iraniană, modelul ar putea fi comercializat și în Rusia, prin intermediul AvtoVAZ, fostul partener al Renault Group în regiune, potrivit observatornews.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹