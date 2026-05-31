Directorul Lamborghini spune că renunțarea la modelul electric a fost decizia corectă

de Redacția Jurnalul    |    31 Mai 2026   •   21:00
Reacții negative provocate de prezentarea primului model complet electric al Ferrari

După reacțiile negative provocate de prezentarea primului model complet electric al Ferrari, Luce, directorul general al Lamborghini spune că decizia companiei sale de a renunța la propriul model electric a fost corectă.

Stephan Winkelmann, CEO-ul Lamborghini, a declarat miercuri că renunțarea la modelul electric Lanzador și la o versiune electrică a SUV-ului Urus, în favoarea modelelor plug-in hybrid, a fost „direcția corectă” pentru companie. El a precizat însă că „fiecare brand, fiecare companie trebuie să decidă pentru sine”.

„Decizia noastră de a trece de la motorul clasic la plug-in hybrid a fost una foarte importantă pentru noi și a funcționat”, a declarat Winkelmann pentru CNBC. „Nu vorbim despre competitorii noștri, dar fiecare are propria strategie”.

Winkelmann a refuzat să comenteze direct despre Ferrari Luce sau despre reacțiile pe care le-a provocat, dar a spus că „inovația este esențială” pentru succes. Totuși, el a precizat că inovația nu ar trebui făcută doar de dragul inovației sau impusă clienților.

„Observând piața, am văzut că nivelul de acceptare a vehiculelor electrice în rândul clienților noștri nu crește. De aceea am decis să renunțăm la o mașină complet electrică și să mergem spre un plug-in hybrid”, a spus el.

Lamborghini, companie deținută de grupul german Volkswagen, se numără printre producătorii auto care și-au redus investițiile în vehicule electrice, pe fondul cererii slabe.

Acțiunile Ferrari au scăzut marți cu aproximativ 8% la Milano și cu 5,3% la New York, după prezentarea modelului Luce, luni, în Italia.

Analiștii au spus că reacția investitorilor a fost provocată parțial de criticile legate de design.

Pe lângă îngrijorările investitorilor, modelul a fost criticat și de fostul șef al Ferrari Luca di Montezemolo.

„Sper să scoată calul cabrat de pe acea mașină”, a spus di Montezemolo, în marja unei conferințe de afaceri la Roma, potrivit Reuters.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: lamborghini model electric enzo ferrari
