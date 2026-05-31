Pam Bondi, fost procuror general al SUA, diagnosticată cu cancer

Diagnosticul lui Pam Bondi a venit la scurt timp după ce președintele Donald Trump a demis-o din funcția de cel mai înalt oficial de aplicare a legii din America, potrivit partenerului american al BBC, CBS News.

Bondi, în vârstă de 60 de ani, a declarat pentru CBS că este în curs de tratament, care a inclus și o intervenție chirurgicală în urmă cu câteva săptămâni.

Ea continuă să lucreze în ciuda diagnosticului și se va alătura noului consiliu consultativ al Casei Albe pentru inteligență artificială, Consiliul Prezidențial al Consilierilor pentru Știință și Tehnologie.

Cancerul tiroidian are o rată de supraviețuire la cinci ani de peste 98%, iar majoritatea formelor sale sunt tratabile și vindecabile permanent, potrivit Clinicii Cleveland. Nu este clar în ce stadiu al cancerului se află Bondi.

Când Bondi a părăsit Departamentul de Justiție la începutul lunii aprilie, a declarat că este încântată să își asume un rol în sectorul privat. Includerea lui Bondi în consiliul prezidențial, cunoscut sub numele de PCAST, este prima veste despre activitatea sa dincolo de departament.

„Pam a fost un atu extrem de valoros pentru echipa președintelui și sunt încântat pentru ea și pentru noi toți că va rămâne implicată în confruntarea cu unele dintre cele mai importante probleme cu care se confruntă administrația”, a declarat vicepreședintele JD Vance într-un comunicat.

Bondi este unul dintre cei patru membri ai cabinetului lui Trump care și-au părăsit funcțiile până acum în acest an. Înainte de plecarea lui Bondi, Kristi Noem a fost demisă din funcția de secretar al Securității Interne, iar Lori Chavez-DeRemer din funcția de secretar al Muncii.

