Noi sancțiuni pentru șoferi. Cum se calculează suspendarea permisului auto pentru amenzile neachitate

Potrivit actului normativ, conducătorii auto care nu achită amenda în termen de 30 de zile vor primi o somație prin care sunt informați că mai au la dispoziție încă 90 de zile pentru a stinge datoria.

Cum poți rămâne fără permis auto

Dacă nici după expirarea acestui termen amenda nu este plătită, suspendarea permisului se aplică automat. Durata suspendării va fi calculată în funcție de valoarea restantă: o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați.

Astfel, un șofer care are de plată o amendă de 500 de lei și nu o achită în termenul prevăzut de lege va rămâne fără permis timp de 10 zile.

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Suspendarea intră în vigoare în a treia zi lucrătoare după expirarea perioadei de 90 de zile acordate prin somație.

Executivul justifică măsura prin gradul redus de încasare a amenzilor rutiere. Potrivit datelor autorităților, circa șase din zece sancțiuni contravenționale au rămas neachitate în 2025, iar statul are de recuperat milioane de lei, potrivit observatornews.ro.