Ford recheamă sute de mii de vehicule

Rechemarea include anumite vehicule F-250 SD, F-350 SD și F-450 SD produse între 2020 și 2022, potrivit AP.

Raportul de rechemare aparține Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului Rutier. Potrivit instituției, Ford a analizat datele privind reclamațiile clienților și informațiile despre garanție pentru a înțelege incidentele clienților.

Producătorul auto a declarat că, la 20 septembrie, avea cunoștință de 10 reclamații, primul raport fiind de pe 20 ianuarie 2022.

Ford nu are cunoștință de niciun raport de accident sau vătămare corporală legat de această situație.

Dealerii producătorului auto vor actualiza gratuit software-ul modulului de procesare a imaginilor pentru vehiculele afectate.

Se așteaptă ca scrisorile intermediare să fie trimise proprietarilor de vehicule pe 20 octombrie.

