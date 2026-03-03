Șoferii și vatmanii clujeni, îmbrăcați în uniforme de la aceeași firmă de la care s-a dotat și Poliția Locală a lui Emil Boc

Conducătorii de autobuze, troleibuze și tramvaie din Cluj-Napoca au fost îmbrăcați de Compania de Transport Public a primăriei conduse de Emil Boc cu uniforme, pentru care instituția a plătit unei firme din Argeș nu mai puțin de 1,75 de milioane de lei. Acordul-cadru, parafat fără licitație în vara anului trecut, a fost deja consumat prin trei acorduri subsecvente încheiate în numai două luni, în condițiile în care afacerea ar fi trebuit să se întindă pe un an. Aceeași firmă a mai avut drept client Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în 2019, când, de această dată, a îmbrăcat agenții de poliție locală cu uniforme de 2,34 de milioane de lei. La serviciile aceluiași furnizor au mai apelat Poliția Locală București, Poliția Locală a Sectorului 2 sau Inspectoratul General de Aviație al MAI.

Această afacere interesantă a fost demarată de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, entitate aflată în subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, la conducerea se află celebrul edil Emil Boc, încă din vara anului trecut când, la data de 13 iunie 2025, a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că scoate la mezat un contract de achiziție publică ce vizează furnizarea unui număr de 600 de pachete cu uniforme de serviciu pentru personalul de bord, adică pentru conducătorii auto.

Potrivit sursei citate, pentru aceasta, entitatea contractantă dorea să încheie un acord-cadru cu o durată de 12 luni. Uniformele solicitate trebuiau să fie compuse din articole de îmbrăcăminte personalizate, constând într-un sacou, câte două perechi de pantaloni de costum simpli, din câte o pereche de pantaloni de costum cu vipușcă, din câte o cămașă clasică cu mâneci lungi, din câte două cămăși cu mâneci scurte cu bandă în partea de jos și din câte o geacă de toamnă scurtă, de vânt.

La momentul anunțului acestei achiziții, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA preciza că pusese la bătaie, în vederea parafării contractului-cadru, un buget de 1.446.000 de lei fără TVA, respectiv de 1.720.740 de lei cu TVA inclusă.

Procedură simplificată, cu un singur ofertant

Afacerea nu a făcut obiectul vreunei licitații deschise, ci al unei proceduri simplificate de selecție de oferte. Procedură la care a fost depusă o singură ofertă, care, de altfel, a și fost declarată admisibilă.

Conform SEAP, la data de 9 iulie 2025, autoritatea contractantă a atribuit acordul-cadru nr. 4241/2025, încheind tranzacția cu societatea SC Giordanu Shoes TGM SRL, pentru un preț final negociat de 1.444.200 de lei fără TVA, respectiv de 1.718.598 de lei cu tot cu TVA.

Tot la data de 9 iulie 2025, compania selectată a primit și primul contract subsecvent, la un preț de 270.000 de lei fără TVA. După care, la data de 4 august 2025, între cele două părți a mai fost parafat al doilea contract subsecvent, la un preț negociat de 523.200 de lei fără TVA.

Al treilea contract subsecvent, prin a cărei valoare a și acoperit tot bugetul pus la dispoziție de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA pentru acest interesant proiect, a fost semnat la data de 2 septembrie 2025, pentru 651.000 de lei fără TVA. Cu tot cu TVA, valoarea cumulată a celor trei contracte subsecvente se ridică la 1.741.840 de lei, ținând cont că, de la data de 1 august 2025, cota de TVA a fost majorată de la 19% la 21%,

Rezultatul încheierii acordului-cadru, dar și al contractelor subsecvente a fost publicat în SEAP abia luna trecută.

Angajații, nemulțumiți

Anul trecut, la momentul în care afacerea era pusă în operă de către conducerea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA, șoferii angajați în cadrul acestei companii se arătau nemulțumiți și umiliți de către șefii lor, care le-au impus uniforme fără să se gândească la nevoile reale ale angajaților. Conform presei locale, angajații reclamau faptul că șoferii nu dispuneau de vestiare unde să se poată spăla între două curse.

„Șoferii sunt extrem de nemulțumiți de faptul că au primit doar o cămașă, o pereche de pantaloni și o pereche de pantofi pe care ar trebui să le poarte continuu până ce au o zi liberă să le poată spăla”, arată sursa citată. Conform caietului de sarcini, „cămaşa se poartă în toate sezoanele, introdusă în pantalon, cu sau fără cravată. Se realizează cu mânecă lungă. Cămăşile se confecţionează de diferite culori. Cămăşile se execută în 5 talii (de la 0-IV) şi în 11 grosimi (de la 37-48), măsurată pe circumferinţa gâtului”.

Client vechi al Primăriei lui Boc

SC Giordanu Shoes TGM SRL, compania care și-a adjudecat acest contract, este o firmă din județul Argeș, patronată de omul de afaceri George Marian Tache. La momentul înființării ei, firma declarase drept obiect principal de activitate „comerțul cu amănuntul prin magazine specializate al încălțămintei și articolelor din piele”.

Societatea în cauză nu se află la primul contract cu autoritatea locală din Cluj-Napoca. În baza de date a SEAP, SC Giordanu Shoes TGM SRL figurează cu un alt contract, parafat la data de 2 mai 2019, în valoare de 1.966.958 de lei fără TVA, respectiv de 2.340.680,02 lei cu tot cu TVA, cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Acest contract avea ca obiect achiziția de uniforme pentru Poliția Locală. De asemenea, la data de 26 iulie 2023, aceeași Primărie a Municipiului Cluj-Napoca a semnat cu aceeași firmă un alt contract, în valoare de 2.626.264 de lei fără TVA, respectiv de 3.125.254,16 lei cu TVA inclusă, care a avut, de asemenea, ca obiect tot achiziția de uniforme pentru Poliția Locală.

De altfel, SC Giordanu Shoes TGM SRL a primit, la 9 octombrie 2020, și de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București, un contract în valoare de 117.365 de lei fără TVA, respectiv de 138.980,35 de lei cu TVA, pentru furnizarea de cămăși cu mânecă lungă, costume de intervenție pe timp de iarnă și pulovere.

Mai departe, compania controlată de George Marian Tache, a semnat, în data de 16 noiembrie 2021, și cu Poliția Locală Sector 2, aflată în subordinea Primăriei Sectorului 2, controlată la momentul acela de edilul USR Radu Mihaiu, un contract în valoare de 107.095 de lei fără TVA, respectiv de 127.473,05 lei cu TVA inclusă, pentru furnizarea de uniforme de poliție locală, constând în tricouri, scurte îmblănite, bocanci și epoleți.

Nu în ultimul rând, la data de 11 iunie 2025, Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a încheiat cu aceeași companie un contract în valoare de 274.040 de lei fără TVA, adică de 426.107,6 lei cu tot cu TVA, având ca obiect furnizarea de echipamente de reprezentare.

CTP Cluj-Napoca, serie de achiziții neobișnuite

Acesta nu este singurul contract mai puțin obișnuit de achiziție făcut de Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA din ultimii ani.

Spre exemplu, la data de 15 iulie 2025, autoritatea contractantă a parafat cu SC Eurocleaner Service & Engineering SRL un contract de 862.361 de lei fără TVA, pentru furnizarea, amplasarea și punerea în funcțiune a unei spălătorii mecanice deschisă pentru troleibuze și autobuze.

Anterior, la data de 8 iulie 2024, Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA a încheiat cu SC Tranzu AI SRL un alt contract, în valoare de 1.293.000 de lei fără TVA, având ca obiect achiziția a 75 de panouri pentru stațiile de călători, la care s-au adăugat servicii aferente integrate pentru funcționarea acestora.

O altă afacere la fel de interesantă a fost parafată în 19 iunie 2023, când aceeași autoritate contractantă a încheiat cu SC Medensheidt MFG GMBH un contract în valoare de 4.850.000 de lei fără TVA, privind achiziția unui strung cu amprentă numerică subteran, pentru prelucrarea și rectificarea bandajelor de roți ale boghielor tramvaielor, fără demontare.

