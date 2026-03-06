Finaliștii pentru Mașina Anului: Au rămas doar 10 din 58

Pe lista celor 10 finaliști se regăsesc modele din mai multe segmente și tipuri de propulsie, de la SUV-uri și modele electrice până la mașini clasice cu motoare termice.

Printre acestea se numără Audi Q5, BMW iX3, BYD Seal 6 DM-i, Hyundai Ioniq 9, Hyundai Palisade, Kia EV4, Kia EV5, Mercedes-Benz CLA, Nissan Leaf și Toyota RAV4. În etapa următoare a competiției, din această listă vor fi aleși trei finaliști, care vor lupta pentru trofeul „Mașina Anului în Lume 2026”.

Câștigătorul va fi anunțat pe 1 aprilie, în cadrul Salonului Auto de la New York. Premiile World Car of the Year sunt acordate anual de un juriu format din aproape 100 de jurnaliști auto din peste 30 de țări, care evaluează modele noi în funcție de design, tehnologie, performanțe și relevanță pe piața globală.