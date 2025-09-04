Fraudă de proporții pe piaţa auto. Proprietarul unei mari firme de mașini second-hand, cercetat pentru evaziune fiscală

Potrivit anchetatorilor, acesta a vândut, în ultimii patru ani, mii de maşini de lux fără să achite taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Procurorii au efectuat, miercuri, percheziţii în mai multe locaţii, inclusiv la sediile firmei din Galaţi şi la Administraţia Finanţelor Publice din Iaşi, unde Brăcaci şi-a mutat recent sediul social. Surse apropiate anchetei susţin că omul de afaceri ar fi beneficiat de complicitatea a doi inspectori ANAF.

Anchetatorii susţin că peste 3.000 de automobile implicate în schema de evaziune au fost vândute succesiv, într-un circuit complex, fără plata TVA.

Percheziții de amploare la 46 de sedii ale firmei

Compania lui Brăcaci este printre liderii pieţei auto de leasing şi vânzare de maşini rulate din România.

Conform anchetei, vehiculele erau aduse din UE prin intermediul mai multor firme controlate de Brăcaci, direct sau prin interpuşi. Maşinile erau apoi comercializate între aceste firme, însă plata TVA-ului era atribuită doar unei singure societăţi. În momentul în care plata taxei devenea inevitabilă, firma respectivă intra în insolvenţă iar plata către stat era blocată.

În total, au fost verificate 46 de sedii ale companiei din 9 judeţe. Echipe mixte ale DNA, ANAF şi Jandarmeriei au intervenit în forţă, ridicând documente şi probe care să sprijine ancheta pentru evaziune fiscală.

Gigel Brăcaci, în vârstă de 54 de ani, este considerat unul dintre cei mai respectaţi antreprenori din domeniul auto second-hand, raportând o cifră de afaceri anuală de peste 16 milioane de euro, începând cu anul 2015, când şi-a înfiinţat compania.

Citește pe Antena3.ro Celebrele gemene siameze Abby și Brittany au adus pe lume un copil. Tatăl este un fost soldat american

După percheziţiile desfăşurate în Galaţi, omul de afaceri a fost dus la Bucureşti pentru audieri, potrivit observatornews.ro.