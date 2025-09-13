Giganții auto europeni contraatacă rivalii chinezi cu noi modele

Volkswagen a prezentat micul automobil electric ID.Cross Concept, punând accent pe software și încercând să își dubleze dominația în electromobilitate în Europa. BMW și-a dezvăluit vehiculul utilitar sport iX3, care folosește o „arhitectură superbrain" ce înlocuiește hardware-ul cu un sistem informatic centralizat.

Renault a lansat a șasea generație a modelului Clio și Renault 5 Turbo 3E, pe care l-a descris ca primul „mini supercar" electric, transmite CNBC.

Lansările arată cum producătorii europeni încearcă să compenseze scăderea vânzărilor în China și să facă față intensificării concurenței pe piața UE.

„Pentru mine, concurența este foarte pozitivă. Este ca în sport: când ai concurenți buni, trebuie să fii mai bun”, a declarat Oliver Blume, CEO-ul Volkswagen.

Producătorii chinezi precum BYD și Xpeng au pătruns rapid pe piața europeană, beneficiind de vehicule electrice mai ieftine datorită subvențiilor, stimulentelor fiscale și unei investiții estimate la 230 de miliarde de dolari în dezvoltarea vehiculelor electrice între 2009 și 2023.

Avantajele Chinei includ costurile mai mici ale forței de muncă, yuanul mai slab, dezvoltări tehnologice inovatoare și un lanț de aprovizionare robust cu baterii.

Cu toate acestea, CEO-ul BMW, Oliver Zipse, consideră că salonul auto de la München va demonstra puterea industriei europene. „Nu este o competiție de tipul «ori una, ori alta». Toate acestea se întâmplă în același timp”, a spus el.

Klaus Rosenfeld, CEO-ul producătorului german de piese auto Schaeffler, vede conferința ca o demonstrație de „încredere în sine" și „optimism" pentru industria auto europeană.

„Este foarte încurajător să vedem că industria auto germană și-a făcut temele în ciuda tuturor acestor provocări geopolitice”, a declarat Rosenfeld, care consideră China cea mai „importantă" piață auto din lume.

Sectorul auto european se confruntă cu provocări multiple: creșterea costurilor de producție, tarifele americane, perturbări ale lanțului de aprovizionare și presiuni de reglementare.

(sursa: Mediafax)