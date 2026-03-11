Legea risipei alimentare: ce obligații au firmele până la 31 martie 2026 și ce amenzi riscă

În cazul în care raportarea nu este făcută sau este incompletă, firmele riscă amenzi de până la 40.000 de lei.

Avertismentul vine din partea societății de avocatură Grecu Partners, care a publicat un ghid privind modul în care trebuie realizată această raportare.

Aproape jumătate dintre firmele din România sunt vizate

Potrivit estimărilor, între 400.000 și 450.000 de operatori economici intră sub incidența acestei obligații legale, dintr-un total de aproximativ 1,2 milioane de firme active în România, conform datelor Ministerului Finanțelor.

Astfel, aproximativ 33% – 40% dintre companiile din țară ar putea fi vizate de această măsură.

Prima raportare privind risipa alimentară

Specialiștii atrag atenția că este prima dată când companiile din România trebuie să raporteze oficial date privind risipa alimentară, iar procesul implică o analiză atentă a activității și a fluxurilor interne.

„Este pentru prima dată când operatorii economici din România trebuie să raporteze date privind risipa alimentară, iar această cerință nu trebuie tratată superficial. Discutăm despre o raportare serioasă și complexă, care necesită o analiză atentă a fluxurilor interne și documente pregătite corect”, explică reprezentanții Grecu Partners.

Riscul de controale este ridicat

Potrivit specialiștilor, firmele ar trebui să acorde o atenție deosebită acestui proces pentru a evita erori de raportare sau interpretări greșite ale obligațiilor legale.

În contextul în care reducerea risipei alimentare este o prioritate la nivelul Uniunii Europene, autoritățile ar putea intensifica verificările, iar companiile care nu respectă cerințele riscă sancțiuni semnificative.