Ceață densă în Dobrogea și pe bucăți din Autostrada Soarelui

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, joi dimineață, nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe autostrăzi sau drumuri naționale.

Se circulă în condiții de ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din zona Dobrogei, în județele Constanța și Tulcea, precum și pe tronsoane izolate de pe A2 București – Constanța.

Joi, în intervalul orar 10:00 - 15:00, circulația rutieră va fi închisă total pe DN 5 Podul Prieteniei România - Bulgaria, între Giurgiu și Ruse, pe ambele sensuri de mers, pentru efectuarea de lucrări la carosabil de către autoritățile bulgare.

Rutele alternative:

• Calafat și Bechet (județul Dolj);

• Zimnicea și Turnu Măgurele (județul Teleorman);

• Călărași - Silistra (județul Călărași);

• Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir (județul Constanța).

„Recomandăm conducătorilor auto să nu depășească limitele legale de viteză, întrucât viteza mare reduce timpul de reacție, iar riscul accidentelor crește semnificativ, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule, să se asigure înainte de fiecare manevră, semnalizând din timp intenția de schimbare a direcției, să evite depășirile riscante și să acorde atenție pe întregul traseu parcurs, adoptând un comporament anticipativ”, transmite Infotrafic.

(sursa: Mediafax)