Captură uriașă în Constanța: Braconieri prinși cu icre negre și zeci de kilograme de sturion

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă împreună cu jandarmii constănțeni au desfășurat marți, patru percheziții pe raza localității Făcăieni, ocazie cu care au descoperit și ridicat aproximativ 15 kg de icre negre, peste 48 kg de sturion și diverse sume de bani.

„În ziua de 10.03.2026, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Constanța, sub directa coordonare a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară pe raza localității Făcăieni, județul Ialomița.

Cu această ocazie, în urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate aproximativ 15 kg de icre negre (în valoare de aproximativ 150.000 de lei), 48,8 kg de sturion (în valoare de aproximativ 5000 de lei), peste 2100 de euro și 1200 de lei”, a transmis Garda de Coastă.

Întreaga cantitate de pește și icre a fost predată unei societăți comerciale de profil, iar polițiștii de frontieră desfășoară cercetăripentru infracțiuni la regimul braconajului piscicol.

(sursa: Mediafax)