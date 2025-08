Hibrid, electric și supersportiv, într-un singur BMW. M5, o bestie cu 727 de cai putere

Dar în realitate, noul G90 nu doar că nu și-a pierdut colții, ci i-a ascuțit în direcții neașteptate. Îți mai aduci aminte de vremurile în care M5 era un sedan curat, cu un V10 urlând glorios sub capotă? Uită-le. Acum trăim într-o lume în care superberlinele nu doar urlă – ci și șoptesc, rulează electric prin oraș, și apoi îți lipesc creierul de tetieră. Totul e să ai 160.000 de euro și să-i cheltui pe o mașină pentru care merită să trăiești ca să simți din plin adrenalina.

Aerul din București era deja un zid fierbinte la ora la care am urcat în M5. Am apăsat butonul de start și mașina a pornit într-o liniște aproape absolută, propulsată de motorul electric. Da, un M5 care nu huruie la pornire! Un șoc pentru puritani, o revelație pentru pragmatici. Am ieșit din București în modul pur electric, o experiență aproape suprarealistă cu un M5. Sutele de cai putere dormeau sub capotă, în timp ce mă strecuram prin trafic ca o mașină oarecare, doar că mult mai arătoasă. Bateria de mare capacitate își făcea treaba cu brio, permițându-ne un rulaj de aproape 50 de kilometri în regim pur electric. E suficient pentru naveta zilnică a multora, iar asta, la un M5, e aproape de necrezut. Pe măsură ce ne îndepărtam de oraș, am simțit o nevoie incontrolabilă de a elibera bestia. Pe A2, am trecut în modul Sport. Și atunci, a început spectacolul! Motorul V8 de 4,4 litri biturbo a prins viață cu un urlet metalic, iar accelerația m-a lipit de scaun. Cei 727 de cai putere și cuplul de 1000 de Nm se simt ca o forță a naturii, împingând mașina înainte cu o violență controlată. Îi trebuie doar 3,5 secunde să ajungă de la 0 la 100 de km/h, deși cântărește nu mai puțin de 2,5 tone. Depășirile erau simple formalități, virajele erau atacate cu o precizie chirurgicală, iar sistemul de tracțiune integrală M xDrive te ține lipit de asfalt, indiferent cât de mult forță există. Am ajuns la Balcic cu zgomotul mării în fundal, peisaje ca pe o insulă grecească și senzația de adrenalină încă pompând prin vene.

Provocare pe macadam

A doua zi a fost dedicată explorării, iar asta a inclus și o provocare neașteptată pentru un sedan sportiv: un drum neasfaltat către o plajă izolată dintr-o rezervație naturală. Știu, știu, un M5 pe ceva aproape de off-road? Pare o nebunie. Dar, echipat cu sistemul M xDrive și o gardă la sol decentă pentru un sedan sport, de 12,1 cm, M5 a făcut față cu brio. Cu modul 4WD activat și viteză redusă, am rulat silențios și electric și am înfruntat ușoarele denivelări cu o grație surprinzătoare. N-a fost gândit ca un off-roader, desigur, dar capacitatea lui M5 de a naviga pe macadam și praf a fost o dovadă a versatilității inginerești și a faptului că M5 nu e doar pentru asfalt. După aventura în rezervație, am revenit la civilizație și la asfalt. A treia zi, am decis să testez și cealaltă față a M5-ului: eficiența. În fond, cât poate să consume o astfel de bestie dacă mergi liniștit, cu familia, respecând la virgulă viteza legală? Am resetat computerul de bord la ieșirea din Balcic și am condus înapoi spre București. Nu a fost ușor să ții în frâu cei 727 de cai, dar disciplina a dat roade, chiar dacă pentru câteva minute, din cele 3,5 ore cât a durat traseul, m-am lăsat dus de val și am ciupit accelerația. Doar așa, de dragul un vârf de adrenalină și a sunetului produs de cele patru guri de evacuare. La finalul celor aproximativ 300 de kilometri, computerul de bord afișa un consum mediu de 9,2 litri/100 km de benzină. Nouă virgulă doi litri pentru un sedan de aproape două tone și jumătate cu 727 de cai putere! Este un rezultat absolut remarcabil, datorită în mare parte contribuției motorului electric și capacității bateriei de a susține propulsia la viteze mici și medii, dar și a reîncărcării bateriei prin frânare recuperativă.

Merge și singură

Noul BMW M5 Plug-in Hibrid nu este doar un motor puternic și un interior luxos; este și un laborator tehnologic pe roți, plin de sisteme inovatoare menite să îmbunătățească atât performanța, cât și siguranța și confortul. În centrul atenției se află, desigur, sistemul de propulsie plug-in hibrid. Motorul electric de înaltă performanță, integrat în transmisia automată M Steptronic cu 8 trepte, oferă cuplu instantaneu, eliminând orice urmă de turbo-lag și asigurând o accelerație fulminantă de la bun început. Energia electrică este stocată într-o baterie litiu-ion de mare capacitate (aproximativ 18.6 kWh net), care permite nu doar rulajul electric pe aproape 50 km, ci și un boost semnificativ de putere în modul Sport, unde motorul electric lucrează în tandem cu V8-ul. Sistemul de tracțiune integrală M xDrive este capabil să distribuie puterea variabil între punți, de la 100% tracțiune spate (în modul 2WD pentru drifturi controlate, dacă ești suficient de curajos) la o distribuție egală pentru tracțiune maximă. Sistemul de șasiu adaptiv M monitorizează constant suprafața drumului și stilul de condus, ajustând amortizoarele individuale în milisecunde pentru a oferi echilibrul perfect între confort și rigiditate sportivă. Sistemele de asistență a șoferului sunt de ultimă generație. De la Pilotul automat adaptiv cu funcție Stop&Go, care te ajută în traficul bară la bară și virează singur, la Asistentul de menținere a benzii de rulare și Sistemul de frânare de urgență, M5-ul este echipat pentru a te proteja și a-ți ușura munca de șofer. Head-Up Display-ul M specific proiectează pe parbriz informațiile esențiale (viteza, treapta de viteză, indicațiile de navigație, turația), în câmpul tău vizual, reducând la minimum nevoia de a-ți lua ochii de la drum. Există și un mod în care, dacă vrei să conduci cu maximum de sportivitate, BMW te deconectează de la toate sistemele „inutile” gen muzică, telefon sau orice alte informații care îți pot deturna atenția.

Lux și ergonomie

Din momentul în care deschizi portiera noului M5, ești întâmpinat de o atmosferă care te învăluie într-un amestec de lux și sportivitatea. Nu este doar un loc unde stai, ci un spațiu conceput pentru a te integra perfect în experiența de condus. Scaunele M Sport, învelișuri în piele Merino fină, sunt adevărate opere de artă inginerească. Oferă un suport lateral impecabil, esențial în virajele abordate cu entuziasm, dar și un confort suprem pentru drumurile lungi. Reglajele sunt infinite, de la suportul lombar și lateral, până la lungimea șezutului, asigurându-te că găsești poziția perfectă, indiferent de statura ta. Ventilația și încălzirea scaunelor sunt salvatoare în zilele caniculare sau geroase. Volanul M din piele, gros și sportiv, se simte natural în mâini, iar butoanele M1 și M2, personalizabile, sunt plasate pe volan în dreptul degetelor mari. Nu mai există ca la celelalte versiuni moduri presetate de Comfort, Sport, Eco. La M5, ai cele două butoane roșii care îți permit să setezi mașina în 2 moduri dorite de tine. Materialele sunt de cea mai înaltă calitate. Fibra de carbon lucioasă se îmbină armonios cu aluminiul satinat. Fiecare detaliu este finisat cu o precizie obsesivă, de la cusăturile contrastante până la iluminarea ambientală subtilă, care creează o atmosferă personalizată seara. Spațiul este, de asemenea, generos. Fiind un sedan de clasă mare, pasagerii din spate beneficiază de un spațiu suficient pentru picioare și cap, chiar și pe distanțe lungi. Și nu trebuie să stea cu picioarele la gură pentru că bateria plasată sub podea coboară centrul de masă fără o supraînălțare. Portbagajul rămâne practic și suficient pentru bagajele unei familii pentru un weekend prelungit. M5 are cu BMW Curved Display: un ecran digital imens, cuprinzând panoul de bord și sistemul multimedia, curbat spre șofer ca o plecăciune. Navigația funcționează impecabil, hărțile sunt 3D, răspunde la comenzi vocale, iar sistemul de operare iDrive 8.5 este mai intuitiv decât unele smartphone-uri. Ai control prin touchscreen, prin rotiță haptică, prin gesturi, prin voce. Poți regla temperatura, schimba muzica, configura ambientul sau cere restaurantul cel mai apropiat unde nu se cântă manele – totul cu un „Hey, BMW”. Iluminarea ambientală nu e doar o chichiță de design, ci o experiență cromatică complet configurabilă. Poți alege între 15 combinații de culori care transformă cabina într-un bar de jazz futurist, o galerie de artă sau un sanctuar personal. La apus, cu lumina albastră subtilă și sunetul de la Bowers & Wilkins pornit, interiorul M5-ului nu mai e interior. E un spațiu Zen. Sistemul audio are 1400W cu 16 difuzoare dispuse strategic în caroserie, marca Bowers & Wilkins Diamond Surround System. Cât despre prețul unei astfel de bijuterii bavareze, ajunge undeva la 160.000 de euro cu TVA.

Noul M5 este capabil să atingă 305 km/h, dar e limitat electronic la 250 km/h

CIFRE

1000 Nm, cuplul noului M5

3,5 secunde până la suta de km/h

37 g/km emisii de CO2

Avantaje

putere și sportivitate

hibrid cu rulaj electric mare

confort

