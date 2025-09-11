Impactul eliminării plafonării RCA. Scumpiri de până la 15% la asigurările auto obligatorii

În urma monitorizării pieței după 1 iulie 2025, ASF a constatat că majorările diferă în funcție de profilul șoferului și zona de domiciliu, existând și scăderi punctuale pentru anumite categorii.

Cât costă polițele RCA

Piața RCA a devenit liberă după eliminarea plafonării iar companiile au început să ajusteze tarifele.

Pentru o poliță RCA pe 6 luni, prețul mediu a ajuns la 1.600 de lei, iar pentru un an la 1.800 de lei, după cum povfestesc unii șoferi.

Conducătorii auto tineri, cu risc mai mare, plătesc prime de circa 3.000 de lei pe an.

Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, a explicat că majorările tarifare variază între 1% și 15%, dar există și reduceri de preț. Aceste fluctuații reflectă diferențele dintre segmentele de clienți, severitatea daunelor și costurile aferente reparațiilor și serviciilor medicale.

Un studiu recent al unei companii de brokeraj arată creșteri între 3% și 26% pentru majoritatea polițelor, în comparașie cu anul precedent. De exemplu o poliță pentru un șofer în vârstă de 71 de ani din Capitală s-a scumpit de la 1.133 la 1.434 de lei.

Totuși, unele polițe au scăzut, cu reduceri de până la 20%.

Din cauza presiunilor economice, precum inflația și creșterea taxelor, specialiștii anticipă o creștere a tarifelor RCA și în lunile următoare. Pentru a face față costurilor, unii șoferi apelează la soluții, precum înregistrarea poliței pe numele unei alte persoane sau plata în rate, deși aceasta din urmă este momentan acceptată doar de către unii brokeri, în lipsa unei reglementări legale, potrivit observatornews.ro.