Jeff Bezos lansează cea mai simplă mașină electrică din lume. Cât costă SLATE

Modelul se numește Blank Slate, iar prețul de pornire este de doar 24.950 de dolari, ceea ce îl transformă într-unul dintre cele mai accesibile vehicule electrice noi de pe piața americană, scrie citymagazine.si

Fără ecran central și fără geamuri electrice

Dacă multe mașini moderne seamănă cu niște computere pe roți, Slate merge pe o filozofie complet diferită.

Habitaclul este extrem de simplu:

nu există ecran multimedia;

geamurile se acționează manual, cu manivelă;

pe bord există doar un suport pentru telefon sau tabletă și un port USB;

sistemul audio este opțional.

Constructorul spune că șoferul își poate folosi propriul smartphone pentru navigație, muzică și aplicații, reducând astfel costurile și complexitatea mașinii.

Caroserie rezistentă la zgârieturi

Blank Slate are o lungime de aproximativ 4,57 metri, fiind comparabil ca dimensiuni cu o compactă, însă oferă o benă de 1,52 metri.

Panourile exterioare nu sunt realizate din tablă clasică, ci dintr-un material compozit foarte rezistent la lovituri și zgârieturi. În plus, culoarea este integrată în material, astfel încât zgârieturile superficiale sunt mult mai puțin vizibile și nu necesită revopsire.

Din pick-up se transformă în SUV

Una dintre cele mai interesante caracteristici este modularitatea.

Modelul de bază pleacă din fabrică drept pick-up cu două locuri, însă proprietarii îl pot transforma ulterior într-un SUV cu cinci locuri, folosind kiturile oficiale comercializate de Slate.

Conversia poate fi realizată chiar în garajul propriu, fără intervenția unui service autorizat.

Clienții pot alege două tipuri de plafon:

Squareback , cu design pătrățos și spațiu interior mai mare;

, cu design pătrățos și spațiu interior mai mare; Fastback, cu o linie mai sportivă.

Compania oferă peste 200 de accesorii, de la elemente de caroserie până la componente pentru personalizarea interiorului.

Specificații tehnice

Blank Slate este echipat cu:

motor electric amplasat pe puntea spate;

181 CP ;

; 264 Nm cuplu;

cuplu; accelerație 0-100 km/h în aproximativ 8 secunde ;

; viteză maximă limitată electronic la 145 km/h.

Energia este furnizată de o baterie LFP (litiu-fier-fosfat) de 65 kWh, apreciată pentru durabilitate și siguranță.

Autonomia estimată este de aproximativ 330 kilometri cu o singură încărcare.

La stațiile rapide DC, bateria poate fi încărcată de la 20% la 80% în aproximativ 30 de minute, iar încărcarea AC suportă puteri de până la 11 kW.

Poate tracta aproape o tonă

Deși este un model compact, Blank Slate impresionează prin capacitățile de transport:

poate tracta până la 907 kg ;

; poate transporta în benă aproximativ 703 kg de marfă.

Aceste valori îl recomandă pentru agricultori, mici antreprenori, firme de construcții și utilizatorii care au nevoie de un vehicul electric robust și ușor de întreținut.

O filozofie diferită

Slate Auto a fost fondată în statul american Indiana de foști directori din industria auto și din cadrul Amazon. Strategia companiei este simplă: eliminarea dotărilor considerate neesențiale pentru a reduce costurile și pentru a oferi un vehicul electric accesibil.

Compania va comercializa mașina direct către clienți, exclusiv online, eliminând astfel costurile rețelelor tradiționale de dealeri.

Într-o perioadă în care automobilele devin tot mai sofisticate și mai scumpe, Blank Slate propune o rețetă diferită: un pick-up electric simplu, modular și practic, care pune accent pe funcționalitate și costuri reduse, nu pe luxul digital.