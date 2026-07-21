Rabla 2026: Bugetul pentru motociclete s-a epuizat rapid. După ecotichete, începe vânătoarea de rable

Între timp, cei care au obținut un ecotichet încearcă să găsească rapid o mașină veche pe care să o caseze, iar anunțurile de vânzare a rablelor s-au înmulțit pe internet.

Bugetul pentru motociclete, epuizat în 9 minute

Fondurile de 15 milioane de lei alocate motocicletelor, suficient pentru mai puțin de 1.300 de dosare, au fost consumate în 9 minute.

„Nu am prins tichet. Toamna trecută am vrut să cumpăr motocicleta și am pățit la fel. Într-un sfert de oră s-au epuizat toate tichetele”, spune Ștefan pentru observatornews.ro.

Interes ridicat și pentru mașini

Cererea a fost mare și pentru autoturisme. Până la ora 17:00, peste jumătate din bugetul destinat mașinilor cu motor termic fusese deja rezervat.

În cazul autoturismelor electrice și plug-in hibrid mai erau disponibili aproximativ 43 de milioane de lei, echivalentul a circa o treime din fondurile alocate.

Potrivit analistului auto Adrian Mitrea, ritmul înscrierilor confirmă interesul ridicat al românilor pentru program și arată că platforma informatică a funcționat fără probleme.

„Interesul este mare și, din fericire, platformele au funcționat, spre deosebire de anii trecuți, când au existat dificultăți tehnice”, a explicat acesta.

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Ce valoare au ecotichetele

În cadrul Programului Rabla 2026, beneficiarii pot primi:

18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism electric;

15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autoturism hibrid;

10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic sau o motocicletă.

Reprezentanții dealerilor auto spun că mulți clienți și-au pregătit din timp documentele și au așteptat deschiderea sesiunii de înscriere.

„Majoritatea clienților ne-au trecut pragul înainte de lansarea programului. Cea mai accesibilă variantă full hybrid pornește de la 18.000 de euro, preț calculat după aplicarea voucherului Rabla”, a declarat Alexandra Gherguș, consilier de vânzări.

Crește cererea pentru mașinile de casat

După obținerea ecotichetului, mulți beneficiari caută acum o mașină eligibilă pentru casare. Drept urmare, platformele de anunțuri și grupurile de pe rețelele sociale s-au umplut de oferte din partea proprietarilor dispuși să își cedeze autoturismele vechi.

Prețurile pentru o astfel de mașină au ajuns la aproximativ 1.750 de lei, potrivit anunțurilor publicate online.

Înscrierile continuă până la epuizarea fondurilor

Sesiunea de înscriere în Programul Rabla rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea bugetului disponibil.

Beneficiarii care au obținut un ecotichet trebuie să încarce documentele necesare, să finalizeze dosarul, să aleagă un dealer validat în program și să caseze și să radieze autoturismul vechi. Valoarea voucherului este scăzută ulterior direct din prețul mașinii noi.