K4 iese la bătaie

Modelul oferă un raport competitiv preț/dotări și un design modern inspirat din filosofia „Opposites United”, evidențiat prin proporții atletice și semnătura luminoasă „Star Map”.

K4 propune un interior spațios, cu portbagaj de 438 de litri, și un ecran digital integrat de aproape 30 de inchi, cu Apple CarPlay și Android Auto wireless standard.

Gama de motorizări include versiuni pe benzină 1.0 T-GDI și 1.6 T-GDI, inclusiv variante mild-hybrid, iar în 2026 va fi introdusă o versiune full hibrid. Pachetul complet de sisteme de asistență, inclusiv Highway Driving Assist 2.0 și Smart Cruise Control 2.