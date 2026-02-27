Oana Țoiu: „Am lansat oficial, Președinția română a Inițiativei Central Europene”

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a lansat oficial la București mandatul României la conducerea Inițiativa Central Europeană pentru anul 2026.

Evenimentul a marcat începutul activităților coordonate de țara noastră în cadrul organizației regionale, care este considerată un spațiu foarte important de cooperare între statele din Europa Centrală și de Sud-Est.

Ministra a deschis lucrările primei reuniuni a Comitetului Coordonatorilor Naționali, la care au participat reprezentanți ai tuturor statelor membre, alături de secretarul general al organizației, Franco Dal Mas. Întâlnirea a confirmat rolul Inițiativei Central Europene ca platformă de dialog și colaborare între statele participante.

România și-a prezentat prioritățile pentru perioada în care va conduce organizația, sub deviza „Mai aproape în regiune, mai puternici în Europa”.

Printre obiective, conform Oanei Țoiu, se află sprijinirea integrării europene a statelor candidate, dezvoltarea legăturilor economice regionale, combaterea dezinformării, implicarea autorităților locale și susținerea tinerilor.

„România consideră integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar ca pe un exerciţiu tehnic, ci ca pe o nevoie strategică a regiunii. Extinderea este o investiţie geopolitică vitală, care consolidează poziţia globală a UE, oferind în acelaşi timp ţărilor candidate puterea de a-şi moderniza economiile, de a-şi spori prosperitatea şi de a-şi construi rezistenţa la şocurile externe. ICE este „acasă” pentru 160 de milioane de cetăţeni, iar forţa cooperării noastre regionale constă în capacitatea autorităţilor locale, a comunităţilor şi a cetăţenilor de a se conecta. PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce nu poate însemna decât că există un potenţial semnificativ pentru un spaţiu economic mai dinamic”, a declarat Oana Ţoiu.

La rândul său, Franco Dal Mas a declarat și el cât de important este continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene și sprijinul acordat statelor aflate pe drumul integrării europene.

„Aici, la Bucureşti, am reafirmat importanţa continuării parcursului de integrare europeană, cu un accent clar pe Balcanii de Vest, şi a menţinerii unui sprijin neclintit pentru Ucraina. Extinderea rămâne o prioritate strategică pentru regiunea noastră şi pentru Europa în ansamblu”, a spus el.

Discuțiile au inclus și situația de securitate din regiune, în special efectele războiului din Ucraina și sprijinul acordat Kievului și Republicii Moldova.

Reprezentanții statelor membre au punctat că este extrem de importantă protejarea suveranității Ucrainei și consolidarea stabilității democratice în regiune.

În cadrul reuniunii au fost stabilite principalele evenimente planificate pentru anul 2026, printre care aniversarea a 30 de ani de activitate a Secretariatului organizației și conferința de nivel înalt de la Trieste, pe 17 martie 2026.

România va conduce Inițiativa Central Europeană pe parcursul întregului an 2026, cu obiectivul de a sprijini cooperarea regională și apropierea statelor candidate de Uniunea Europeană.

Organizația reunește state membre, mai exact: Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria, şi şapte state candidate: Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia şi Ucraina.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)