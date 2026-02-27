x close
de Redacția Jurnalul    |    27 Feb 2026   •   11:09
Sursa foto: Populaţia din judeţele vizate este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub atenţionar

Hidrologii avertizează că este pericol de inundații pe mai multe râuri din vestul și sudul României. Specialiștii au emis avertizări cod galben și cod portocaliu, valabile de vineri până duminică.

Pericol de inundații este în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Călmăţui şi Argeş în intervalul vineri, ora 11.00-duminică, ora 12.00.

Hidrologii au redactat două avertizări cod galben de inundații.

„În intervalul 27.02.2026 ora 11:00 – 27.02.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Timiş – pe sectorul aval S.H. Şag (judeţul Timiş), râul Bârzava – pe sectorul aval S.H. Gătaia (judeţul Timiş). În intervalul 27.02.2026 ora 11:00 – 29.02.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Argeş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart – amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi lfov)”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Avertizarea cod portocaliu este valabilă de vineri, la ora 11.00, până sâmbătă, la ora 12.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice „Neajlov – bazin aval confluenţă cu râul Dâmbovnic (judeţele Giurgiu, Argeș, Dâmboviţa şi Teleorman), Sabar – bazin aval confluenţă cu râul Şuţa (judeţele Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov)”.

(sursa: Mediafax)

