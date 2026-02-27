Pericol de inundații pe mai multe râuri din vestul și sudul României

Pericol de inundații este în bazinele hidrografice Timiş, Bârzava, Călmăţui şi Argeş în intervalul vineri, ora 11.00-duminică, ora 12.00.

Hidrologii au redactat două avertizări cod galben de inundații.

„În intervalul 27.02.2026 ora 11:00 – 27.02.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: râul Timiş – pe sectorul aval S.H. Şag (judeţul Timiş), râul Bârzava – pe sectorul aval S.H. Gătaia (judeţul Timiş). În intervalul 27.02.2026 ora 11:00 – 29.02.2026 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt și Teleorman), Argeş – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart – amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeș, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi lfov)”, a transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

Avertizarea cod portocaliu este valabilă de vineri, la ora 11.00, până sâmbătă, la ora 12.00. Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice „Neajlov – bazin aval confluenţă cu râul Dâmbovnic (judeţele Giurgiu, Argeș, Dâmboviţa şi Teleorman), Sabar – bazin aval confluenţă cu râul Şuţa (judeţele Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov)”.

(sursa: Mediafax)