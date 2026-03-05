Lovitură de la Dacia: noul model Striker intră în luptă cu Toyota și Skoda

Mașina se va numi Dacia „Striker” și va fi un break crossover accesibil, gândit pentru a concura în segmentul C cu modele populare din Europa.

Noul model este pregătit pentru a rivaliza cu automobile precum Toyota Corolla Touring Sports și Škoda Octavia, două dintre cele mai cunoscute mașini din această categorie.

Un model complet nou în gama Dacia

Potrivit informațiilor prezentate de publicația Top Gear, noul model este unul dintre cele mai așteptate lansări ale mărcii românești.

Dacia Striker va face parte din strategia Renault Group de adaptare la schimbările majore din industria auto globală. Grupul francez a anunțat că fiecare dintre cele trei mărci ale sale va lansa modele capabile să devină „mașini câștigătoare” pe piață.

Noul model Dacia va avea forma unui crossover break, o combinație între designul unui break clasic și elemente de SUV, un tip de caroserie din ce în ce mai popular în Europa.

Concurență în segmentul C

Prin lansarea modelului Striker, Dacia vizează segmentul C, unul dintre cele mai competitive din industria auto.

În această categorie se află modele precum:

Toyota Corolla Touring Sports

Škoda Octavia

alte automobile de familie de dimensiuni medii

Prin poziționarea în acest segment, Dacia își propune să ofere o alternativă mai accesibilă pentru mașinile de familie, păstrând filosofia brandului: preț competitiv și costuri reduse.

Designul oficial va fi prezentat pe 10 martie

Deocamdată, producătorul nu a dezvăluit foarte multe detalii tehnice despre noul model. Informații suplimentare vor fi anunțate pe 10 martie, când vor fi prezentate:

designul oficial al mașinii

specificațiile principale

data lansării pe piață

estimări privind prețul

Lansarea modelului Dacia Striker este așteptată cu interes, deoarece ar putea deveni unul dintre cele mai importante modele ale mărcii în următorii ani.