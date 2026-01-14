Mașinile electrice, grav afectate de frig: Consum exploziv și autonomie la jumătate

Acestea trebuie să încărcate mai des, fapt ce dublează costurile, care ajung astfel la nivelul vehiculelor pe carburanți.

Limitele mașinilor electrice

Gerul din ultimele zile a scos la iveală limitele flotei de circa 70.000 de mașini electrice.

Bateriile se descarcă rapid ca urmare a deplasărilor, încălzirii habitaclului și acumulatorilor, scăzând autonomia de la 550-600 km vara, la peste 30% în timpul iernii, cu consum de 24-28 kWh/100 km.

O încărcare completă la 2,49 lei/kWh costă 200 lei pentru 600 km vara, dar se dublează iarna 400 lei iarna, echivalentul unei mașini termice.

Sfaturi de la experți

Ciprian Cherciu, cu 10 ani experiență în electrice, recomandă precondiționarea conectată la priză pentru a economisi bateria, încălzire scaune/volan în loc de climatizare maximă și planificarea traseelor cu stații verificate, pporivit observatornews.ro.

„Dacă pe timpul verii puteam să parcurg 300 de km la viteză de autostradă, iarna, 200 de km. Faţă de o termică, unde nu ai nevoie să-ţi planifici calatoria în detaliu, la o maşină electrică este bine să urmăreşti staţiile, să te asiguri ca funcţionează”, spune Marius Duinea, subliniind diferența față de termice.

Cu sub 1% din parcul auto electric, față de 20% în Germania, România înregistrează cereri în creștere, dar șoferii cer infrastructură îmbunătățită. Prețurile SUV-urilor electrice familiale pornesc de la 30.000-40.000 euro în UE.