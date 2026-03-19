Un tânăr a fost ridicat de mascați cu un kilogram de droguri asupra lui

Bărbatul a fost prins în timp ce tranzacţiona drogurile în Cluj-Napoca, în timpul unei investigaţii făcute de poliţişti şi procurori de la DIICOT Arad.



"Bărbatul a fost prins în flagrant delict, în municipiul Cluj Napoca, în timp ce ar fi tranzacţionat aproximativ un kilogram de 3CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal, pentru 22.000 de lei. La data de 19 martie, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Arad au dispus reţinerea bărbatului, ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile", a transmis IPJ Arad.



Arădeanul este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc.

AGERPRES