Atenție la „ofertele” companiilor aeriene! ANPC publică lista capcanelor de evitat la rezervare

ANPC i-a sfătuit pe românii care vor să zboare cu avionul să se informeze cu atenție și să fi prudenți înainte de a cumpăra bilete de avion ori pachete de călătorie pentru destinațiile de vacanță, în contextul evoluțiilor geopolitice care pot genera perturbări ale traficului aerian.

ANPC le reamintește românilor că pot să fie compensați și să aibă parte de asistență din partea operatorilor aerieni dacă le este refuzată îmbarcarea, zborul a fost anulat, ori există întârzieri semnificative la decolare.

Legea 261/2004 se aplică tuturor zborurilor care decolează de pe aeroporturile situate pe teritoriul UE, indiferent de firma de transport aerian, dar și zborurilor către Uniunea Europeană operate de firme aeriene din statele membre.

Cu toate acestea, ANPC atenționează că în anumite situații, anulările și întârzierile pot fi încadrate drept împrejurări extraordinare, caz în care transportatorii aerieni pot fi exonerați de plata compensațiilor financiare, dacă demonstrează că evenimentele nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor rezonabile.

Pasagerii își păstrează, însă, celelalte drepturi prevăzute de regulament, respectiv dreptul la informare, la asistență pe durata așteptării, precum și opțiunea între rambursarea contravalorii biletului sau redirecționarea către destinația finală.

ANPC precizează că împrejurările extraordinare sunt reprezentate de: „instabilitate politică, condiții meteorologice extreme, care nu permit desfășurarea zborurilor în siguranță, riscuri legate de securitate sau probleme neprevăzute care pot afecta siguranța zborurilor, precum și greve care perturbă operațiunile operatorului aerian”.

Dacă anularea este cauzată de împrejurări extraordinare, transportatorii aerieni pot să fie scutiți de obligația de a plăti compensațiile financiare, dacă demostrează perturbarea a fost determinată direct de aceste circumstanțe și că au fost luate toate măsurile rezonabile pentru evitarea situației.

Totuși, pasagerii au dreptul la informare, asistență, dar și opțiunea de a alege între rambursare sau redirecționare.

Dacă pasagerii se află deja în aeroport sau sunt în tranzit, ANPC reamintește că aceștia au dreptul la asistență – hrană, cazare dacă este necesar, transport între aeroport și locul de cazare – și la informare.

Pentru zborurile operate de companii din alte state terțe către Uniunea Europeană, drepturile pasagerilor sunt stabilite de legea statului respectiv sau de condițiile contractuale ale firmei de transport aerian.

Dacă firma de transport aerian nu oferă un răspuns satisfăcător sau nu răspunde solicitării, pasagerii sunt sfătuiți să se adreseze organismului național din statul respectiv. Aceștia pot obține mai multe informații accesând secțiunea de Travel / Passenger Rights, disponibilă pe site-ul Parlamentului European.

(sursa: Mediafax)