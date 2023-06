Plug-in de cursă lungă

O face mai mult sau mai puțin hibrid. Dacă electricele se lovesc de lipsa infrastructurii adecvate, hibridele au rezolvat această problemă. Cele plug-in hibrid o fac chiar mai bine. Pentru că pot merge inclusiv în mod electric. Noile tehnologii au extins rulajul fără poluare chiar până la 100 km. Este și cazul BMW-ului pe care l-am testat timp de o săptămână. Un 225e Active Tourer plug-in hibrid care a reușit să parcurgă 650 km, din care 115 în regim electric, cu o singură reîncărcare duală benzină-energie electrică.



BMW a dezvoltat o tehnologie electrică proprie pe care a implementat-o pe modelele I, cele care au renunțat la propulsia pe benzină sau motorină. Dar bavarezii nu s-au limitat doar la asta, au extins tehnologia și la modelele clasice pe care le-au făcut mai verzi cu ajutorul motorizării electrice. De la mild-hibridul de 48 V, care are performanțe limitate - în primul rând de capacitatea acumulatorului folosit - până la plug-in-ul care se poate reîncărca la priza specială sau la una casnică. Dacă până de curând, plug-in-ul era mai mult de formă, acum deja vorbim despre autonomii apreciabile. Cum este în cazul Seriei 2 care ajunge la 93 km pur electric. Asta pentru că noul 225e beneficiază de un acumulator de 7,4 kW și de tehnologia și softul gândite pentru clasa I. Bateria este montată sub podea, ca la mașinile electrice, și asigură o bună ținută pe șosea grație centrului de masă scăzut. În plus, motorul electric este plasat pe puntea spate și intră în funcțiune atunci când e nevoie. Adică pentru rulaj electric - în ambuteiaj de pildă - pentru un plus de putere la un sprint sportiv sau la un necesar de tracțiune 4x4. Șoferul nu trebuie să se preocupe de managementul tracțiunii, pentru că asta este sarcina computerului mașinii.

Consum mic, putere mare

Am parcurs cei 650 km pe toate tipurile de drum, iar consumul total a fost de 6,2 litri de benzină la 100 km și de 2 kWh/100 km în modul electric, simplu sau combinat conform variantelor prezentate. Asta pentru o mașină cu o propulsie combinată de 245 de cai putere și un gabarit la gol de 1,9 tone. Sprintul până la sută se face în doar 6,7 secunde, iar viteza maximă este de 195 km/h. Este capabil să meargă în mod electric până la o viteză maximă de 140 km/h pe baza motorului electric care dezvoltă 109 cai putere și un cuplu de 247 Nm, mai mult decât al propulsorului turbo pe benzină, care ajunge la 230 Nm. Impresionant este cuplul total, care la nevoie ajunge la 477 Nm. Durata de încărcare a acumulatorului este de 2,5 ore de la 0-100% la o priză BMW Wallbox. Motorul pe benzină beneficiază de sistemele de control al admisiei de aer - sistem turbo, Dublu-VANOS şi Valvetronic pentru controlul precis al supapelor de admisie şi evacuare, la care se adaugă injecţie directă de mare presiune. Tehnologia şasiului noului BMW Seria 2 Active Tourer a fost proiectată pentru a oferi experienţa sportivă, dar și confort. Cu o construcţie a caroseriei care reduce masa în timp ce creşte rigiditatea, ampatamentul este mai lung ca al predecesorului pentru că lungimea mașinii este de 4,36 de metri. Precizia şi agilitatea direcţiei au fost îmbunătăţite prin actualizări specifice pentru puntea faţă cu un braţ transversal şi puntea spate cu triplu braţ. Funcţia de control al patinării roţilor faţă ARB îmbunătăţeşte atât tracţiunea, cât şi stabilitatea direcţională. Sistemul de frânare integrat este o altă caracteristică nouă, precum şi amortizarea suplimentară cu răspuns variabil în funcţie de cursă pentru puntea faţă. Suspensia M adaptivă include amortizare selectivă în funcţie de frecvenţă, direcţie sport şi o coborâre cu 15 milimetri a gărzii la sol. Pentru aventurile off-road, 225e oferă o gardă la sol de 158 mm.

Aproape autonomă

Designul exterior al noului BMW Seria 2 Active Tourer reuneşte atribute life-style ale unui crossover modern. În partea frontală a maşinii, aceste calităţi sunt exprimate cel mai bine prin grila BMW, cu dimensiunile sale crescute şi contururile subţiri ale farurilor. Faruri LED integrale sunt adaptive cu funcţie de lumină de viraje, faza lungă cu sistem matrix antiorbire, lumini de oraş, mod de funcţionare pentru autostradă şi lumină de vreme nefavorabilă. Montanţii A, mult mai înclinaţi în comparaţie cu ai predecesorului, o grafică extinsă a geamurilor laterale, mânerele discrete ale uşilor, în stilul celor mai noi modele ale mărcii, şi montanţii C subţiri au rolul lor în silueta dinamică a noului automobil. Umerii uşilor nou concepuţi din jurul montanţilor A creează o vizibilitate îmbunătăţită. Cea mai mare selecţie de sisteme de condus automatizat şi parcare oferită până acum pentru un model BMW din segment compact este disponibilă pentru noua generaţie a BMW Seria 2 Active Tourer. Specificaţia standard include tempomat cu funcţie de frânare. Aceasta din urmă reacţionează acum şi la traficul care se apropie la virarea la stânga, dar şi la pietoni şi biciclişti la virarea la dreapta. Asistentul de parcare, inclusiv camera de asistare la marşarier şi asistentul de marşarier reprezintă o altă echipare standard. Opţiunile includ asistentul de control al direcţiei şi al benzii, tempomatul automat cu funcţie Stop&Go, navigaţie activă, funcţia de avertizare la ieşire, BMW Head-Up Display şi funcţiile Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder şi Remote Theft Recorder.

Interior de iX

Interiorul este cel prezent și pe iX și include ca elemente-cheie panoul de instrumente subţire, ecranul central curbat BMW, cotiera „plutitoare” cu panou de control integrat şi o reducere generală a numărului de elemente fizice de control. Spaţiul de sub cotieră este folosit drept compartiment de depozitare, în timp ce zona din faţa lui găzduieşte suporturi de dimensiuni generoase pentru pahare şi un spaţiu nou conceput pentru smartphone. Telefonul rămâne vizibil conducătorului şi pasagerului din faţă, iar ca opţiune poate fi încărcat wireless. Comparativ cu predecesorul, noul Seria 2 Active Tourer oferă ocupanţilor celor cinci locuri ale sale un confort vizibil mai bun pe distanţe lungi. Scaunele multireglabile sunt sport cu zone proeminente de suport şi umeri, reglare electrică a scaunelor, suport lombar şi o funcţie de masaj. Confortul acustic permite folosirea optimă a sistemului hi-fi Harmand Kardon. Cu spătarele spate în poziţia lor de încărcare, capacitatea portbagajului creşte cu până la 90 de litri. De asemenea, scaunele spate pot să culiseze înainte cu până la 13 centimetri. Capacitatea portbagajului este de 470-1.455 de litri. Operarea automată a hayonului este dotare standard. Împreună cu sistemul de navigaţie BMW Maps, specificaţia standard include patru porturi USB-C şi o priză de alimentare 12 V atât în consola centrală, cât şi în portbagaj, control automat al climei pe două zone, volan Sport îmbrăcat în piele, senzor de ploaie cu control al ştergătorului de parbriz şi activarea automată a farurilor. Navigația poate fi ușor urmărită de la Waze sau GoogleMaps pe ecranul de 26 de cm grație Apple CarPlay sau Android Auto. Afișajul se schimbă în funcție de modul de setare al mașinii - Sport, Confort sau Personalizat - și se face pe un ecran de 27,18 cm. În plus, există și un head-up display care afișează multe informații. Prețul în varianta full-option pentru motorizarea testată atinge 60.000 de euro, din care aproape 20.000 de euro sunt doar opționalele.

477 Nm, cuplul propulsorului hibrid

93 km, în mod full electric

158 mm, garda la sol

Avantaje

- autonomie electrică mare

- confort și putere

crossover versatil



Dezavantaje

prețul pentru varianta de top

opționale scumpe

capacitatea portbagajului limitată de propulsia electrică spate

