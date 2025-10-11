Poliția Capitalei au scos din trafic zeci de mașini cu probleme tehnice

Scopul controalelor tehnice este, conform polițiștilor, creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din Capitală, prevenirea accidentelor de circulație înregistrate pe fondul deficiențelor tehnice ale vehiculelor și diminuării disconfortului fonic produs de autovehiculele cărora le-au fost efectuate modificări neomologate la sistemul de evacuare.

În cadrul acțiunii s-a urmărit cu precădere starea tehnică a autovehiculelor prin verificarea: sistemului de reducere a zgomotului și a emisiilor poluante; sistemului de frânare; mecanismului de direcție; instalației de iluminare/semnalizare și echipamente electrice; existenței și autenticității seriilor/numerelor de identificare ale vehiculelor; vizibilității și legalitatea montării și utilizării luminilor de altă culoare sau intensitate, dispozitivelor ori accesoriilor de avertizare, decât cele omologate; sistemului de rulare (punți, roți, anvelope și suspensie); corectitudinii datelor din certificatul de înmatriculare și concordanța acestora cu datele și caracteristicile tehnice ale vehiculelor; deținerii inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia; aplicării tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător.

În urma activităților de control desfășurate, polițiștii rutieri au aplicat 47 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 17.000 lei

Totodată, au reținut 16 certificate de înmatriculare și 3 seturi de plăcuțe pentru deficiențele tehnice constatate în urma controalelor efectuate de inspectorii din cadrul Registrului Auto Român.

Poliția Capitalei avertizează că acest tip de acțiuni vor continua și în perioada următoare în scopul impunerii respectării normelor legale care reglementează circulația vehiculelor pe drumurile publice.