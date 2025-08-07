Românii cu mașini vechi, loviți de creșterea impozitului auto în 2026

Această majorare este impusă de Comisia Europeană și are ca scop reducerea poluării prin taxarea nu doar în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, ci și a clasei de poluare a vehiculului.

De exemplu, în Capitală, pentru o mașină cu motor între 1.400 și 1.600 cmc, impozituleste de 82 lei, iar în 2026 poate ajunge între 91 și 132 lei, însă nu este exclus ca acest impozit să se dubleze sau să se tripleze, în funcție de cât poluează mașina.

Ministerul Transporturilor a propus această modificare pentru a include un coeficient în funcție de clasa Euro a mașinii, iar propunerile sunt în curs de consultare și urmează să fie aprobate în această toamnă. Ministrul Finanțelor a menționat că există solicitări pentru accelerarea procesului, dată fiind întârzierea de aproape doi ani.

Stimularea achiziției de mașini noi

Această regândire a impozitului țintește și stimularea achiziției de mașini noi, având în vedere că în România circulă peste 8,6 milioane de autoturisme, dintre care aproape 3 milioane sunt mașini cu norma Euro 4 (vechi de circa 19 ani), iar 1,2 milioane cu norma Euro 3 (fabricate din anul 2000).

Experții subliniază că actuala schemă de impozitare bazată exclusiv pe capacitatea cilindrică a motorului este inechitabilă, iar noile reguli vor include puterea motorului și emisiile poluante, pentru a corecta discrepanțele între mașini și a nu penaliza disproporționat vehiculele electrice sau hibride, care nu au capacitate cilindrică.

În concluzie, majorarea impozitului auto din 2026 va afecta cel mai mult proprietarii de mașini vechi și poluante, în timp ce mașinile mai noi și cu norme de poluare superioare vor plăti, prin comparație, impozite mai mici. Varianta finală a noii taxe va fi stabilită în această toamnă, notază observatornews.ro.