Revelionul, sub tropice

În America Centrală, Revelionul nu este o noapte a exceselor, ci una a curățeniei sufletești, a simbolurilor simple și a speranțelor rostite cu voce tare. Totul se face cu zâmbetul pe buze și cu credința liniștită că „mañana será mejor” (dimineața va fi mai bună).

Casa curată, anul limpede

În Costa Rica, dar și în țări vecine precum Panama, Nicaragua sau Guatemala, Revelionul începe cu o curățenie generală dusă aproape la rang de ritual. Se aruncă lucruri vechi, se aerisesc camerele, se spală podelele cu apă amestecată uneori cu plante aromatice. Nu e vorba doar de ordine, ci de un gest simbolic: lași în urmă ce a fost greu, ca să faci loc noului.

Am văzut oameni care, în după-amiaza de 31 decembrie, scot la poartă saci cu haine, cutii, obiecte mărunte. Nimic nu pare făcut în grabă. Totul e calm, așezat, ca și cum anul n-ar veni peste tine, ci te-ar aștepta.

Valizele speranței și drumurile care urmează

Unul dintre cele mai frumoase obiceiuri este cel al valizei. Cu câteva minute înainte de miezul nopții, oamenii ies din casă cu o valiză goală și fac un mic tur al străzii sau al curții. Se spune că aduce călătorii în anul care vine.

Am zâmbit văzând copii, tineri și bătrâni plimbându-și valizele cu o seriozitate dezarmantă. Nu e glumă, nu e folclor de spectacol, e credință simplă. Oamenii chiar cred că drumurile bune se cheamă singure, dacă le faci loc.

Strugurii, dorințele și timpul măsurat altfel

La fel ca în multe zone de influență spaniolă, în Centroamerica se mănâncă 12 boabe de strugure la miezul nopții, unul pentru fiecare lună a anului. Fiecare strugure vine cu o dorință. Nu sunt dorințe mari, spuse teatral. Sunt lucruri omenești: sănătate, liniște, muncă, pace în familie. Ce m-a surprins este ritmul. Nimeni nu se grăbește. Nu există acea isterie a secundelor care se scurg. Timpul, aici, trece mai blând.

Focul care arde anul vechi

În multe zone din America Centrală, mai ales în Guatemala și Nicaragua, se păstrează tradiția arderii unei păpuși sau a unei siluete simbolice, numită adesea Año Viejo. Este confecționată din haine vechi și umplută cu hârtie sau paie, apoi arsă la miezul nopții. Focul nu e violent, nu e răzbunător. E purificator. Arde supărările, eșecurile, necazurile. Rămâne doar cenușa și promisiunea unui început curat.

Masa de Revelion: simplă, caldă, împărțită

Masa de Revelion nu este despre opulență. În Costa Rica, preparatele sunt tradiționale: orez cu fasole, carne gătită lent, banane prăjite, dulciuri simple. Important nu e ce mănânci, ci cu cine.

Familiile se adună devreme. Nu există graba restaurantelor sau goana după artificii. Se stă de vorbă, se râde, se ascultă muzică. Multă muzică.

Revelionul din Costa Rica și din America Centrală nu te amețește. Te liniștește. Nu promite miracole, ci continuitate. Nu urlă speranțe, ci le șoptește.

Până la urmă, acesta este secretul lor: să intri în anul nou nu cu frică sau cu excese, ci cu încrederea calmă că lucrurile bune vin, dacă știi să le aștepți.

Noi, dragii mei, ne revedem anul viitor, cu sănătate, în pace și siguranță. La mulți ani!

