Schimbări majore în legislația rutieră. Reguli mai stricte pentru șoferii care depășesc viteza legală

Deczia vine în contextul modernizării sistemelor radar, cu o acuratețe mult îmbunătățită și o eroare redusă, permițând o monitorizare mai precisă a vitezei.

„Este o schimbare importantă, mai ales pentru cei care obișnuiau să considere o depășire de 10 km/h o zonă sigură”, explică experții.

Scopul principal este reducerea accidentelor rutiere și creșterea siguranței în trafic.

Noi sancțiuni pentru depășirea vitezei

Între 10 și 20 km/h peste limită: amendă între 404 și 606 lei și 2 puncte de penalizare

Între 21 și 30 km/h peste limită: amendă între 808 și 1.010 lei și 3 puncte de penalizare

Între 31 și 40 km/h peste limită: amendă între 1.212 și 1.616 lei și 4 puncte de penalizare

Între 41 și 50 km/h peste limită: amendă între 1.818 și 4.040 lei și 6 puncte de penalizare

Peste 50 km/h: amendă între 1.818 și 4.040 lei și suspendarea permisului de conducere pentru 90 de zile

Noul Cod rutier îi pedepsește și pe șoferii care circulă cu o viteză prea mică. Dacă viteza este cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă impusă pe un anumit tronson, sunt aplicate amenzi cuprinse între 405 și 607 lei, notază stiripesurse.ro.

Această înăsprire a regulilor reflectă eforturile autorităților de a crește disciplina în trafic și de a preveni un număr ridicat de accidente cauzate de viteza excesivă sau de mersul prea lent.