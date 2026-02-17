Schimbări radicale la asigurările auto: Polițe de trei ori mai scumpe pentru șoferii cu accidente

ASF vrea să introducă astfel conceptul de poliță de familie și permite, în premieră, transferul de bonus între soți, potrivit observatornews.ro.

În timp ce șoferii disciplinați vor ajunge mai greu la reducerea maximă, cei care provoacă accidente riscă să plătească polițe chiar și de trei ori mai scumpe.

Condiții drastice

Una dintre cele mai importante schimbări vizează creșterea numărului de clase de bonus, de la 8 la 14. Reducerea maximă rămâne 50%, însă va fi mai dificil de atins.

Șoferii vor avea nevoie de mai mulți ani fără accidente pentru a ajunge la nivelul maxim de discount. Brokerii avertizează că, în perioada de tranziție, mulți conducători auto ar putea plăti mai mult decât în prezent, deși nu fac accidente, până vor urca noile trepte de bonus.

Penalizări uriașe

Dacă sistemul devine mai exigent la bonus, devine și mai dur la malus. Numărul claselor de penalizare crește de la 8 la 14, iar în cazul celor mai grave situații, polița RCA ar putea ajunge la un cost de până la trei ori mai mare față de tariful de bază. În prezent, majorarea maximă este de circa 80%.

Noua formulă face diferențe mai mariîntre tipurile de incidente.

O daună ușoară: minus 2 clase.

Accident cu victime: minus 4 clase.

Alcool sau droguri la volan: minus alte 2 clase.

Astfel, un șofer care provoacă un accident grav și conduce sub influența alcoolului ori substanțelor interzise poate fi retrogradat cu până la 6 clase.

Polița de familie, soluția de echilibru

Pentru a tempera impactul sistemului mai strict, ASF analizează introducerea poliței de familie. Membrii aceleiași familii ar putea încheia o asigurare comună, iar prețul s-ar calcula ca medie între clasele fiecăruia.

De exemplu, dacă fiul este încadrat la malus și plătește mult, iar tatăl are bonus și beneficiază de reducere, o poliță comună ar putea aduce ambii la un nivel neutru, reducând costul total suportat de familie.

Pentru șoferii care deja resimt majorările - unii spun că au ajuns să plătească 1.400–1.500 de lei pe an, cu câteva sute de lei mai mult decât anul trecut - o astfel de măsură ar putea însemna economii consistente.

Transfer de bonus între soți

O altă noutate este transferul de bonus. Un partener cu o clasă bună poate ceda o parte din reducerea sa celuilalt pentru a-l scoate din zona de penalizare.

De exemplu, dacă soția are bonus maxim, iar soțul este la malus din cauza accidentelor, o parte din clasele favorabile ar putea fi transferate, astfel încât polița familiei să devină mai accesibilă.

Proiect în lucru, fără termen clar

Proiectul este încă în faza de analiză, iar reprezentanții ASF nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare sau un calendar de implementare.

Cert este că modificările propuse vor redesena piața RCA: șoferii disciplinați vor fi recompensați, însă drumul până la reducerea maximă devine mai lung, iar greșelile la volan vor costa mai mult.