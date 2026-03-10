Ce fac guvernele mai multor țări pentru a-și aduce acasă conaționalii. Zeci de mii de străini, blocați în Orientul Mijlociu

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Mar 2026   •   15:45

Zeci de mii de străini sunt blocați în Orientul Mijlociu după ce cursele aeriene au fost anulate. Autoritățile din țările de origine încearcă să-i scoată din regiune.

 

Zeci de mii de străini sunt blocați în țările din Orientul Mijlociu, potrivit Sky News. Mai multe țări, inclusiv România, au fost criticate pentru demersurile lente privind evacuarea propriilor cetățeni. De exemplu, primele zboruri de repatriere asigurate de guvernele din Marea Britanie și Germania au sosit abia joia trecută, la cinci zile de la începutul războiului. Se estimează că aproximativ 300.000 de britanici au rămas în regiune după ce multe zboruri comerciale au fost anulate.

Ministerul de Externe din Marea Britanie a transmis luni că aproximativ 37.000 de britanici s-au întors acasă după 1 martie.

China a anunțat că a reușit să returneze 10.000 de cetățeni din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut marți de Ministerul de Externe al Chinei. Chinezii au fost recuperați din Emiratele Arabe Unite, Oman și Arabia Saudită, potrivit unui purtător de cuvânt al ministerului.

(sursa: Mediafax)

