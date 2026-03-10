Prețul petrolului a explodat pe piețele internaționale. Economist: românii vor simți rapid scumpirile la pompă și în facturi

Creșterea prețului petrolului va alimenta inflația în România. Economist: bugetele familiilor vor fi tot mai presate

Creșterea cotațiilor petrolului pe piețele internaționale ar putea avea efecte rapide asupra economiei României. Potrivit economistului Cristian Păun, scumpirea barilului de petrol va alimenta inflația în lunile următoare și va pune o presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor, în condițiile dependenței ridicate de carburanți fosili.

Prețul petrolului Brent din Marea Nordului a crescut semnificativ la începutul săptămânii. Barilul a urcat luni dimineața cu aproape 19%, până la aproximativ 111 dolari, după ce în săptămâna precedentă se scumpise deja cu aproape 28%.

Creșterea abruptă vine pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea perturba piețele energetice globale și ar afecta creșterea economică mondială.

Inflația ar putea depăși estimările

Economistul Cristian Păun consideră că efectele acestei scumpiri se vor resimți și în România, în special printr-o presiune suplimentară asupra inflației.

„Mă aștept la o stabilizare a acestui preț în perioada următoare și, încet-încet, dacă lucrurile se rezolvă acolo, prețul petrolului să își revină. Ce impact are în momentul de față această creștere de preț în România? Cu siguranță va alimenta inflația. Cel puțin în aceste luni din an, inflația va fi mai mare decât a fost prognozată.”

Economistul a explicat că România este mai vulnerabilă decât alte state europene deoarece nu a investit suficient în alternative energetice.

„Noi ne așteptam ca prețurile să se tempereze încet-încet, mai ales către a doua jumătate a anului, și să vedem prețuri mult mai mici față de anul anterior. Din păcate, un astfel de eveniment ne zdruncină mai tare decât pe alte țări, pentru că nu suntem foarte pregătiți și nu avem acea independență energetică față de hidrocarburi pe care o au alte state, care au investit masiv în electric, în baterii și în tot felul de soluții alternative - transport în comun electrificat, piste de biciclete și așa mai departe.”

România, dependentă de carburanți fosili

Potrivit lui Cristian Păun, lipsa investițiilor în transport electric și energie alternativă menține România într-o dependență ridicată de hidrocarburi.

În plus, parcul auto din România este mult mai vechi decât media Uniunii Europene, ceea ce înseamnă un consum mai mare de carburanți.

„Asta va duce cu siguranță la o sărăcire și mai mare a românilor și, evident, la o presiune și mai mare pe bugetul fiecărei familii, iar fără reacții din partea noastră, fără o adaptare la această situație, problema va fi destul de complicată.”

Economistul subliniază că viitorul transportului urban ar trebui să se bazeze mai mult pe soluții alternative.

„Trebuie să înțelegem că, încet-încet, transportul urban va trebui să se bazeze mai mult pe mașini electrice, pe biciclete, pe trotinete, pe mersul pe jos, pe transportul în comun și mai puțin pe aceste mașini alimentate de hidrocarburi.”

În opinia sa, sunt necesare investiții mai mari în infrastructura pentru mobilitate electrică și în facilități pentru producerea energiei regenerabile.

„Este nevoie de o infrastructură și mai bună a tot ceea ce înseamnă stații de încărcare electrice, inclusiv pe spațiile publice. De asemenea, sunt necesare mai multe facilități reale pentru românii care își instalează panouri solare și care își caută această independență energetică prin investițiile pe care le fac.”

Ce măsuri ar putea lua statul

Cristian Păun spune că autoritățile ar putea interveni pentru a limita impactul scumpirii energiei asupra populației.

„Sigur că și statul poate face ceva: poate să reducă fiscalitatea pentru aceste produse de energie, gaz și combustibil, mai ales pentru agricultură; poate avea în vedere scăderea accizei, fără nicio urmă de îndoială.”

Totuși, o astfel de măsură ar necesita acordul Uniunii Europene.

„Sau poate, dacă lucrurile merg spre mai rău, să regândească aplicarea TVA la aceste produse și să vină cu un TVA diferențiat, astfel încât o perioadă să nu plătim acest TVA mare, să plătim un TVA de 10%, pentru toate aceste produse.”

Scumpirile se vor vedea în lanț

Economistul avertizează că scumpirea petrolului se va reflecta în costurile de transport și, implicit, în prețurile produselor.

„Toate aceste elemente vor ajunge, într-un final, în preț, însă nu într-un procent imens, pentru că, pe lângă costul de transport, mai sunt și alte costuri.”

În același timp, el avertizează că o eventuală creștere a salariului minim ar putea accentua presiunile asupra economiei.

„După ce există o presiune foarte mare dinspre energie, gaz, petrol și carburanți, să mai crești și salariul minim este o idee extrem de păguboasă.”

Economiile dependente de petrol rămân vulnerabile

Crizele geopolitice din regiunile bogate în resurse energetice continuă să arate vulnerabilitatea economiilor dependente de petrol și gaze.

„Eu nu înțeleg de ce nu am învățat de la războiul din Ucraina că aceste națiuni care stau pe rezervele de petrol și de gaz ale lumii nu sunt deloc pacifiste și liniștite și că va exista permanent o problemă.”

Economistul consideră că este „nătâng” să credem că viitorul transportului va rămâne dominat de combustibilii fosili.

„Din punctul meu de vedere, situația va fi dificilă în perioada următoare pentru fiecare român.”

