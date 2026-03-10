Ce se întâmplă după ce oprești injecțiile de slăbit? Avertismentul medicilor

Cercetarea Universității din Cambridge, realizată pe 3.200 de persoane, a constatat că pacienții au recuperat 60% din kilogramele pierdute după 52 de săptămâni. Cu toate acestea, recâștigarea în greutate se stabilizează la 75% până la 60 de săptămâni, ceea ce înseamnă că un sfert din pierderea în greutate poate fi menținută pe termen lung, potrivit mirror.uk.

Ce trebuie să faci după ce oprești injecțiile de slăbit?

Dacă greutatea recâștigată este în mare parte reprezentată de grăsime și nu de mușchi, pacienții ar putea ajunge să aibă o situație „mai proastă decât înainte” de a începe injecțiile, avertizează cercetătorii.

„Medicamente precum Ozempic și Wegovy acționează ca niște frâne asupra apetitului nostru, făcându-ne să ne simțim sătui mai repede. Când oamenii nu le mai iau, practic își iau piciorul de pe frână, iar acest lucru poate duce la o recâștigare rapidă în greutate”, spune Brajan Budini, student la Școala de Medicină Clinică și Trinity College, Universitatea din Cambridge.

Tratamentele pentru obezitate aprobate de NHS (sistemul britanic de sănătate) funcționează prin imitarea hormonilor care reglează glicemia și apetitul. Dezvoltate inițial pentru diabetul de tip 2, acestea au devenit soluții populare pentru pierderea în greutate.

Experții solicită îndrumări mai bune privind oprirea în siguranță a medicamentelor. Recomandările actuale ale NHS sugerează administrarea de semaglutidă timp de maximum doi ani, dar nu există o astfel de limită pentru tirzepatidă.

Cercetătorul Steven Luo a subliniat că pacienții au nevoie de „sfaturi pentru îmbunătățirea dietei și a exercițiilor fizice, mai degrabă decât să se bazeze exclusiv pe medicamente”.

