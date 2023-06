Cât de SUV este Captur hibrid

În cazul Captur, pleacă de la 24.400 de euro și se apropie de 30.000 de euro, dacă pui pe el opționale. Am testat timp de patru zile un Captur E-Tech Engineered și mi-au plăcut versatilitatea și consumul pe care îl oferă, dar aș fi apreciat un portbagaj mai mare sau un sprint mai puternic



Hibridele au fost gândite să meargă mai multă pe baza motorului pe combustie internă. Plecând de la versiunea mild-hybrid, care presupune folosirea unui electromotor angrenat la grupul propulsor pe benzină sau motorină, și ajungând până la plug-in-uri hibrid, adevărate autoturisme semielectrice, hibridele cunosc mai multe forme. De aceea, un rol important în dezvoltarea lor îl joacă inovațiile. Și aici trebuie privit fiecare segment în parte al ansamblului, fie că vorbim de motor, de transmisie sau de puterea acumulatorului, de recuperarea energiei de frânare sau de coasting sau sailing. Renault a implementat pe modelele sale tehnologia E-Tech cu ajutorul a 150 de brevete. Se bazează pe o arhitectură hibridă cunoscută drept „serie-paralelă” pentru a oferi numărul maxim de combinații de funcționare între diferitele motoare și pentru a minimiza emisia de CO2 în timpul utilizării.

Tehnologia hibridă

Renault folosește o serie de rapoarte electrice pentru transmisie și obține două cutii de viteză într-una singură. Una este folosită pentru motorul termic, iar alta - pentru cel electric. În loc să utilizeze clasica CVT sau cea cu dublu ambreiaj, Renault a ales să recurgă la 4 trepte de viteză pentru motorul termic și două pentru cel electric. Pentru că oferă consum mic, putere și chiar posibilitate unui rulaj pur electric. Captur E-Tech vine într-o singură variantă de motorizare. Un grup care ajunge la 145 de cai putere proveniți din două propulsoare. Viteza maximă pe care Captur E-Tech o poate atinge este de 175 de km/h și este capabil să ruleze în modul electric pe distanțe foarte scurte, cel mai probabil nu mai mult de 4 km. Asta pentru că se bazează pe un acumulator de doar 1,2 kWh, de 230V, care se încarcă exclusiv regenerativ, fără acces la o alimentare exterioară. Motorul hibrid atinge suta de pe loc în peste 10 secunde. În modul all-electric, Captur E-Tech poate călători cu până la 70-75 km/h. În ciclul combinat, Captur E-Tech consumă 4,3 litri/100 km și emite 98 de grame de CO2/km(rezultate WLTP). Am consumat circa 5 litri/100 km în ciclu urban și 6,1 litri/100 km pe autostradă. Am observat o oarecare lentoare atunci când ceri rapiditate la viteze mai mari, dar latența nu pare a fi mai mare de o secundă.

Computerul deține controlul

Șoferul nu gestionează niciun parametru, tehnologia E-TECH le stabilește în mod automat și imperceptibil. Setările MULTI-SENSE permit șoferului să aleagă un mod de conducere care să se potrivească stării sale de spirit sau profilului rutier ales. Experiența inedită apare și ca urmare a faptului că pornirea este exclusiv electrică, cuplul fiind disponibil imediat. Adică 144 Nm de la motorul termic de 1,6 litri și 205 Nm de la cel electric. Modul Eco se se bazează pe o cartografiere mai puțin dinamică şi mai cumpătată a pedalei de accelerație, dar și pe regulile adaptate de schimbare a vitezei. Modul Sport, pe de altă parte, beneficiază de întregul potențial al sistemului în ceea ce privește timpul de răspuns și performanța. Indicațiile în timp real ale comportamentului adoptat sunt prezentate pe panoul de bord și în sistemul multimedia prin diagrama de flux animat care arată direcția de circulație și natura energiei care alimentează tracțiunea (electrică, mecanică, combinată). „Indicatorul de putere” de pe panoul de bord arată nivelul de putere solicitat de sarcina pedalei, precum și fazele de regenerare (piciorul ridicat de pe accelerație, frânare). Indicatorul de încărcare al bateriei din partea stângă a panoului de bord arată cantitatea de energie electrică disponibilă în timp real, plus tendința de consum asociată cu cererea de energie și/sau profilul drumului.

Autonom

Captur este capabil să păstreze automat viteza față de automobilul din față, inclusiv să oprească și să pornească singur. Există un sistem de menținere a benzii care mișcă singur volanul pentru păstrarea pe bandă. Echipat cu Highway și Traffic Jam Companion, o caracteristică de autonomie de nivel 2, Captur a primit cinci stele la testele EuroNCAP. Captur are sistem activ de frânare de urgență cu detectarea cicliștilor și a pietonilor, sistem de asistență la pornirea din rampă, recunoașterea indicatoarele rutiere, alertă privind distanța de rulare, aprinderea automată a farurilor și apel de urgență la 112 printr-o singură apăsare de buton. La nivelul siguranței pasive, Captur vine echipat cu 6 airbaguri, alertă pentru cuplarea centurii de siguranță pentru cele 5 locuri, tetiere tip virgulă și sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate. Pentru cazul în care se produce un accident, există în plafonieră un buton pentru SOS care asigură legătura cu un centru de urgență, iar în cazul în care ocupanții din mașină nu răspund după acționarea lui, operatorul trimite automat locul în care se află automobilul, conform indicațiilor GPS, către sistemul 112. SUV-ul oferă un asistent la parcarea laterală care completează sistemul compus din cameră HD de mers înapoi și senzori de perimetru cu avertizare audio.

Ce e la interior

Noul Captur prezintă un interior cu accente premium prin folosirea materiale de mai bună calitate, majoritatea moi și plăcute la atingere. Planșa de bord este acoperită în partea superioară de un plastic moale, după care urmează prizele de aer, care se întind pe orizontală cu linii lungi și elegante. Există spații de depozitare, torpedou mare și iluminat, loc pentru încărcarea telefonului, spații pentru pahare poziționate la îndemână. „Smart Cockpit-ul” dispune de un tablou de bord digital de 7 inchi și de sistemul multimedia Renault EASY LINK cu afișaj vertical de 9,3 inchi. Maneta de viteze specifică are un badge „E-Tech”. Pe lângă funcția clasică de player media și radio, tableta Easy Link compatibilă cu Apple Car Play şi Android Auto poate oferi o replicare a smartphone-ului, dar nu funcționează prin bluetooth, ci doar dacă este conectat prin cablul USB. Pentru cei care nu dețin un telefon cu o încărcare prin inducție, există două prize usb, un auxiliar tip jack și o priză de 12 V. Scaunele asigură o foarte bună susținere laterală. În plus, pot fi și încălzite. Există o multitudine de spații de depozitare în habitaclu. Pentru pasagerii din spate spațiul pentru picioare a fost mărit grație ampatamentului de 2,639 de metri la o lungime de 4,2 metri. E-Tech Engineered înseamnă în plus oglindă retrovizoare electrocrom fără ramă, jante de aliaj de 18", lumini Full LED, aeratoare roșii, apărătoare frontală de culoare negru strălucitor, ca și sigla mașinii.

Captur poate fi comandat în 90 de combinații posibile pentru exterior și interior





Cifre

3 moduri de condus (Eco, Sport, MySense)

174 mm garda la sol, la gol

39 kg bateria de 1,2 kWh

Avantaje

full hibrid

poate rula electric

consum redus

Dezavantaje

capacitatea portbagajului

nu e 4x4

prețul cu opționale

